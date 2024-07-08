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Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине - РИА Новости, 08.07.2024
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23:01 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/frantsija-1958380675.html
Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине
Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине - РИА Новости, 08.07.2024
Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине
Лидер "Нового народного фронта" Жан-Люк Меланшон заявил, что левые политики во Франции выступают за дипломатическое, а не военное решение конфликта на Украине. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:01
2024-07-08T23:01
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер "Нового народного фронта" Жан-Люк Меланшон заявил, что левые политики во Франции выступают за дипломатическое, а не военное решение конфликта на Украине. "…Мы не занимаем нейтральную позицию, а выступаем за то, чтобы Украина в полной мере восстановила свой суверенитет, но путем дипломатии, а не войны", - заявил Меланшон в эфире телеканала LCI. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. Как ожидается, в ближайшее время коалиция левых партий предложит своего кандидата на пост премьера. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240708/vlasti-1958363010.html
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
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в мире, россия, украина, франция, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, владимир путин, нато, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Россия, Украина, Франция, Жан-Люк Меланшон, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Парламентские выборы во Франции — 2024
Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине

Меланшон: левые выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине

© AP Photo / Thomas PadillaЛидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Лидер коалиции левых партий Новый народный фронт Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер "Нового народного фронта" Жан-Люк Меланшон заявил, что левые политики во Франции выступают за дипломатическое, а не военное решение конфликта на Украине.
«
"…Мы не занимаем нейтральную позицию, а выступаем за то, чтобы Украина в полной мере восстановила свой суверенитет, но путем дипломатии, а не войны", - заявил Меланшон в эфире телеканала LCI.
Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Глава Минфина Франции рассказал о последствиях прихода левых к власти
Вчера, 20:56
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. Как ожидается, в ближайшее время коалиция левых партий предложит своего кандидата на пост премьера.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
7 июля, 23:23
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором
Вчера, 13:33
 
В миреРоссияУкраинаФранцияЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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