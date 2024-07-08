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Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине

Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине - РИА Новости, 08.07.2024

Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине

Лидер "Нового народного фронта" Жан-Люк Меланшон заявил, что левые политики во Франции выступают за дипломатическое, а не военное решение конфликта на Украине. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:01

2024-07-08T23:01

2024-07-08T23:01

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер "Нового народного фронта" Жан-Люк Меланшон заявил, что левые политики во Франции выступают за дипломатическое, а не военное решение конфликта на Украине. "…Мы не занимаем нейтральную позицию, а выступаем за то, чтобы Украина в полной мере восстановила свой суверенитет, но путем дипломатии, а не войны", - заявил Меланшон в эфире телеканала LCI. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. Как ожидается, в ближайшее время коалиция левых партий предложит своего кандидата на пост премьера. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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