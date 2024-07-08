Левые во Франции выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине
Меланшон: левые выступают за дипломатическое решение конфликта на Украине
© AP Photo / Thomas PadillaЛидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
© AP Photo / Thomas Padilla
Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер "Нового народного фронта" Жан-Люк Меланшон заявил, что левые политики во Франции выступают за дипломатическое, а не военное решение конфликта на Украине.
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"…Мы не занимаем нейтральную позицию, а выступаем за то, чтобы Украина в полной мере восстановила свой суверенитет, но путем дипломатии, а не войны", - заявил Меланшон в эфире телеканала LCI.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт", которую возглавляет Меланшон, одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Консервативное "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в понедельник, на следующий день после внеочередных выборов в парламент, которые были проиграны коалицией президента Эммануэля Макрона, однако глава государства попросил его продолжать исполнять обязанности без указания срока окончания мандата. Как ожидается, в ближайшее время коалиция левых партий предложит своего кандидата на пост премьера.
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