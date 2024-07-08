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Во Франции после выборов прошло более 50 демонстраций - РИА Новости, 08.07.2024
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12:51 08.07.2024 (обновлено: 12:52 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/frantsija-1958204863.html
Во Франции после выборов прошло более 50 демонстраций
Во Франции после выборов прошло более 50 демонстраций - РИА Новости, 08.07.2024
Во Франции после выборов прошло более 50 демонстраций
Более 50 стихийных манифестаций образовалось на улицах Франции после того, как завершился второй тур голосования на выборы в парламент и были оглашены... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:51
2024-07-08T12:52
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Более 50 стихийных манифестаций образовалось на улицах Франции после того, как завершился второй тур голосования на выборы в парламент и были оглашены предварительные результаты, сообщает газета Monde со ссылкой на данные МВД. "В воскресенье вечером состоялась пятьдесят одна спонтанная манифестация", - пишет издание. Большинство из них прошли мирно, однако имели место стычки с правоохранителями. Так, в Париже полиция применила слезоточивый газ против агрессивных демонстрантов и задержала 14 человек. Лёгкие ранение получили 13 правоохранителей. Кроме того, в Нанте полицейский получил ожоги после попадания коктейля Молотова, трое человек были задержаны. Двадцать пять задержаний также было проведено в Ренне, в Лионе участники стихийных манифестаций нанесли ущерб городскому имуществу, сказано в статье. После оглашения результатов первого тура выборов 30 июня манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958110739.html
https://ria.ru/20240701/parizh-1956532649.html
https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Во Франции после выборов прошло более 50 демонстраций

Monde: более 50 стихийных демонстраций прошло во Франции после выборов

© AP Photo / Louise DelmotteЛюди собираются на площади Республики после второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Париже
Люди собираются на площади Республики после второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Люди собираются на площади Республики после второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Более 50 стихийных манифестаций образовалось на улицах Франции после того, как завершился второй тур голосования на выборы в парламент и были оглашены предварительные результаты, сообщает газета Monde со ссылкой на данные МВД.
"В воскресенье вечером состоялась пятьдесят одна спонтанная манифестация", - пишет издание.
Полиция на акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Большинство из них прошли мирно, однако имели место стычки с правоохранителями. Так, в Париже полиция применила слезоточивый газ против агрессивных демонстрантов и задержала 14 человек. Лёгкие ранение получили 13 правоохранителей.
Кроме того, в Нанте полицейский получил ожоги после попадания коктейля Молотова, трое человек были задержаны. Двадцать пять задержаний также было проведено в Ренне, в Лионе участники стихийных манифестаций нанесли ущерб городскому имуществу, сказано в статье.
Ситуация в Париже после оглашения предварительных итогов I тура выборов в парламент - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Париже радикалы из black bloc начали бить витрины кафе и поджигать баки
1 июля, 01:32
После оглашения результатов первого тура выборов 30 июня манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Несколько сотен человек провели демонстрацию на площади Республики в центре Парижа против победы французской крайне правой партии Национальное объединение в Париже. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста
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