https://ria.ru/20240708/filial-1958358370.html

В Ярославской области создадут филиал наццентра "Россия"

В Ярославской области создадут филиал наццентра "Россия" - РИА Новости, 08.07.2024

В Ярославской области создадут филиал наццентра "Россия"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе создадут филиал национального центра "Россия", и поручил подготовить предложения о локациях... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:34

2024-07-08T20:34

2024-07-08T20:34

выставка-форум "россия"

общество

ярославская область

россия

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михаил евраев

владимир путин

владимир владимиров

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РЯЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе создадут филиал национального центра "Россия", и поручил подготовить предложения о локациях и наполнении. Президент РФ Владимир Путин заявил о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия одноименной выставки, завершающейся на ВДНХ. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров совместно с главой Рязанской области Павлом Малковым предложили открыть во всех регионах страны филиалы наццентра. "Создадим в регионе филиал национального центра "Россия". Он станет продолжением выставки на ВДНХ. Центр включит в себя самые интересные экспонаты, в том числе – из Ярославской области. Наш стенд признан одним из самых интересных и ярких", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что стенд региона на выставке "Россия" посетили девять миллионов человек. Организовано свыше 300 мероприятий. Школьники региона нарисовали 30 тысяч новогодних открыток для посетителей. Центральная экспозиция национального центра, уточнил Евраев, будет служить стартовой информационной площадкой, а выставки на местах погрузят гостей в особенности территорий. "Нам точно есть о чем рассказать. Поручил подготовить предложения о локациях и наполнении, чтобы гости больше узнавали о Ярославской области, а жители ею гордились", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240708/putin-1958247044.html

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