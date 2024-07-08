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Более ста молодых музыкантов примут участие в джазовом фестивале на Ангаре

Более ста молодых музыкантов примут участие в джазовом фестивале на Ангаре - РИА Новости, 08.07.2024

Более ста молодых музыкантов примут участие в джазовом фестивале на Ангаре

Первый всероссийский молодежный фестиваль "Ангара-Джаз" пройдет в музее, расположенном на берегу Ангары, в нем примут участие более ста музыкантов со всей... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:39

2024-07-08T18:39

2024-07-08T19:08

россия

ангара

игорь бутман

леонид агутин

иркутская область

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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Первый всероссийский молодежный фестиваль "Ангара-Джаз" пройдет в музее, расположенном на берегу Ангары, в нем примут участие более ста музыкантов со всей страны, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области."Более 100 молодых джазовых музыкантов со всей России выступят на первом всероссийском молодежном фестивале-форуме "Ангара-Джаз". Он пройдет 13 и 14 июля на территории архитектурно-этнографического музея "Тальцы", - говорится в сообщении.Отмечается, что звездами фестиваля станут саксофонист, композитор, народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и австралийская певица Фантине, они выступят 13 июля. 14 июля состоится концерт певца и композитора Леонида Агутина."Ангара-Джаз" – новый молодежный проект. Из пятисот заявок, поступивших от музыкантов, желающих принять участие в форуме, организаторы отобрали лучших. Они выступят в дневной программе фестиваля. По словам Игоря Бутмана, в программе также запланированы мастер-классы и творческие встречи.

россия

ангара

иркутская область

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россия, ангара, игорь бутман, леонид агутин, иркутская область