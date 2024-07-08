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Более 65 тысяч человек посетили Бажовский фестиваль в Челябинской области - РИА Новости, 08.07.2024
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
12:47 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/festival-1958199515.html
Более 65 тысяч человек посетили Бажовский фестиваль в Челябинской области
Более 65 тысяч человек посетили Бажовский фестиваль в Челябинской области - РИА Новости, 08.07.2024
Более 65 тысяч человек посетили Бажовский фестиваль в Челябинской области
Юбилейный Бажовский фестиваль народного творчества, прошедший в минувшие выходные дни в Челябинской области, посетили тысячи гостей из 30 субъектов России,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:47
2024-07-08T12:47
челябинская область
алексей текслер
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Юбилейный Бажовский фестиваль народного творчества, прошедший в минувшие выходные дни в Челябинской области, посетили тысячи гостей из 30 субъектов России, сообщил глава региона Алексей Текслер. Губернатор Текслер посетил Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который проводится в Челябинской области и отмечает свой 30-летний юбилей. "Бажовский фестиваль в этом году юбилейный, 30 лет, как никогда, он собрал большое количество гостей. Я очень рад, что традиция проводить такой народный фестиваль в нашем регионе продолжается и крепнет. В этом году мы отмечаем Год семьи, и, знаете, здесь собралась одна большая семья, здесь много гостей из других регионов, мы насчитали 30 субъектов, все вместе и рядом. Основная наша задача – из поколения в поколение передавать наши народные и культурные традиции, у нас многонациональная страна, и мы одна большая семья, и здесь на Бажовке, как никогда, это чувствуется", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Текслер отметил, что преемственность традиционных народных ценностей на Бажовке ярко выражена. "Мы будем продолжать дальше проводить фестиваль, поддерживать наши творческие коллективы, ремесленников и мастеров. Очень важно, что люди приезжают сюда семьями. Кто много лет назад был ребенком, уже вырос, и привозит на Бажовку уже своих детей, это очень здорово. Рад, что у нас в Челябинской области проходит такое мероприятие всероссийского уровня, место очень хорошее, красивое", - добавил он. По данным пресс-службы, на фестивале состоялось подписание договора о сотрудничестве между министерством культуры Челябинской области и Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства (Москва). Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал, что фестиваль проходил с 5 по 7 июля в селе Демарино. "В 2024 году гостей фестиваля встречали 800 мастеров художественных промыслов и ремесел и 2500 участников творческих коллективов. На территории фестиваля прошло более 300 мастер классов, среди них банные, кулинарные, мастер-классы художественных промыслов, ремесел. Почетным гостем фестиваля в этом году стала Елена Викторовна Титова – директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства города Москва, она оценила огромный творческий художественный потенциал участников фестиваля. Здесь же, на фестивальной сцене состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве Челябинской области со всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства города Москва", - цитирует пресс-служба министерства культуры слова Бетехтина. Кроме того, по словам министра, в этом году численность гостей фестиваля достигла рекордной отметки – 65 тысяч. "У каждого из гостей была возможность познакомится с традиционным жилищем народов Южного Урала, принять участие в Купальских обрядах, спеть, станцевать. А вечером на главной сцене для гостей и участников фестиваля звучали фолк-коллективы, впервые посетившие "Бажовку", "Коленкоръ", "Runa Projekt", "Отава Ё" и "Притоп Тритона". Так же на Бажовском фестивале впервые работал фольклорный балаганный театр "Папьемошенники", - отметил Бетехтин. Директор Областного центра народного творчества Оксана Громова отметила, что Бажовский фестиваль - очень яркое событие и для организаторов, и для его участников. "Фестиваль - тридцатый, юбилейный, в этом году. Я думаю, что Бажовка побьет свои рекорды посещения. За 30-летний путь мы собрали огромное количество людей, участников, мастеров", - сообщила она на видео, размещенном в Telegram-канале министерства культуры региона. По данным ГУМВД России по региону, с 5 по 7 июля юбилейный всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, по предварительным данным, посетили свыше 65 тысяч человек. В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также организации дорожного движения были задействованы порядка 300 человек.
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алексей текслер, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Челябинская область, Алексей Текслер, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Более 65 тысяч человек посетили Бажовский фестиваль в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХХХ юбилейный всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области
ХХХ юбилейный всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
ХХХ юбилейный всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в Челябинской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Юбилейный Бажовский фестиваль народного творчества, прошедший в минувшие выходные дни в Челябинской области, посетили тысячи гостей из 30 субъектов России, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Губернатор Текслер посетил Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который проводится в Челябинской области и отмечает свой 30-летний юбилей.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкБажовский фестиваль в Челябинской области
Бажовский фестиваль в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Бажовский фестиваль в Челябинской области
"Бажовский фестиваль в этом году юбилейный, 30 лет, как никогда, он собрал большое количество гостей. Я очень рад, что традиция проводить такой народный фестиваль в нашем регионе продолжается и крепнет. В этом году мы отмечаем Год семьи, и, знаете, здесь собралась одна большая семья, здесь много гостей из других регионов, мы насчитали 30 субъектов, все вместе и рядом. Основная наша задача – из поколения в поколение передавать наши народные и культурные традиции, у нас многонациональная страна, и мы одна большая семья, и здесь на Бажовке, как никогда, это чувствуется", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
Текслер отметил, что преемственность традиционных народных ценностей на Бажовке ярко выражена. "Мы будем продолжать дальше проводить фестиваль, поддерживать наши творческие коллективы, ремесленников и мастеров. Очень важно, что люди приезжают сюда семьями. Кто много лет назад был ребенком, уже вырос, и привозит на Бажовку уже своих детей, это очень здорово. Рад, что у нас в Челябинской области проходит такое мероприятие всероссийского уровня, место очень хорошее, красивое", - добавил он.
По данным пресс-службы, на фестивале состоялось подписание договора о сотрудничестве между министерством культуры Челябинской области и Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства (Москва).
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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал, что фестиваль проходил с 5 по 7 июля в селе Демарино. "В 2024 году гостей фестиваля встречали 800 мастеров художественных промыслов и ремесел и 2500 участников творческих коллективов. На территории фестиваля прошло более 300 мастер классов, среди них банные, кулинарные, мастер-классы художественных промыслов, ремесел. Почетным гостем фестиваля в этом году стала Елена Викторовна Титова – директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства города Москва, она оценила огромный творческий художественный потенциал участников фестиваля. Здесь же, на фестивальной сцене состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве Челябинской области со всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства города Москва", - цитирует пресс-служба министерства культуры слова Бетехтина.
Кроме того, по словам министра, в этом году численность гостей фестиваля достигла рекордной отметки – 65 тысяч. "У каждого из гостей была возможность познакомится с традиционным жилищем народов Южного Урала, принять участие в Купальских обрядах, спеть, станцевать. А вечером на главной сцене для гостей и участников фестиваля звучали фолк-коллективы, впервые посетившие "Бажовку", "Коленкоръ", "Runa Projekt", "Отава Ё" и "Притоп Тритона". Так же на Бажовском фестивале впервые работал фольклорный балаганный театр "Папьемошенники", - отметил Бетехтин.
Директор Областного центра народного творчества Оксана Громова отметила, что Бажовский фестиваль - очень яркое событие и для организаторов, и для его участников. "Фестиваль - тридцатый, юбилейный, в этом году. Я думаю, что Бажовка побьет свои рекорды посещения. За 30-летний путь мы собрали огромное количество людей, участников, мастеров", - сообщила она на видео, размещенном в Telegram-канале министерства культуры региона.
По данным ГУМВД России по региону, с 5 по 7 июля юбилейный всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, по предварительным данным, посетили свыше 65 тысяч человек. В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также организации дорожного движения были задействованы порядка 300 человек.
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Челябинская областьАлексей ТекслерВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
 
 
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