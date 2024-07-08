В Эстонии хотят построить 600 бункеров вдоль границы с Россией
Власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией
КПП на границе Эстонии и России. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, их строительство начнется в 2025 году, сообщается в эфире программы "Актуальная камера" телерадиокомпании ERR.
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"Всю восточную границу Эстонии планируется укрепить линией оборонительных сооружений. Речь, прежде всего, идет о строительстве 600 бункеров вдоль границы с Россией... начать работы по возведению бункеров вдоль восточной границы планируется уже в следующем году", - сказали в передаче.
Начальник отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло также заявила в эфире, что уже в сентябре планируется начать тестирование прототипов бункеров, после чего будет объявлен тендер на их изготовление.
Помимо бункеров, оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки. Подписать договор на их установку планируется через три месяца.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.