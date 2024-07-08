https://ria.ru/20240708/eskadrilya-1958299732.html

Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве

Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024

Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве

Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи истребителей Миг-29 в рамках подписанного в понедельник соглашения по безопасности,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:16

2024-07-08T17:16

2024-07-08T17:16

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи истребителей Миг-29 в рамках подписанного в понедельник соглашения по безопасности, заявили в офисе Владимира Зеленского. Ранее в понедельник польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами. "Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на прошлой неделе сообщила, что власти королевства выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958236416.html

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