Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве
Офис Зеленского: Польша может передать Украине не менее одной эскадрильи МиГ-29
© AP Photo / Petr David JosekИстребители МиГ-29
© AP Photo / Petr David Josek
Истребители МиГ-29 . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи истребителей Миг-29 в рамках подписанного в понедельник соглашения по безопасности, заявили в офисе Владимира Зеленского.
Ранее в понедельник польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами.
«
"Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на прошлой неделе сообщила, что власти королевства выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.