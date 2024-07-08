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Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/eskadrilya-1958299732.html
Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве
Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024
Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве
Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи истребителей Миг-29 в рамках подписанного в понедельник соглашения по безопасности,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:16
2024-07-08T17:16
специальная военная операция на украине
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дональд туск
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи истребителей Миг-29 в рамках подписанного в понедельник соглашения по безопасности, заявили в офисе Владимира Зеленского. Ранее в понедельник польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами. "Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на прошлой неделе сообщила, что власти королевства выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, дональд туск, владимир тарабрин, нато, f-16, миг-29, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Владимир Тарабрин, НАТО, F-16, МиГ-29, Польша
Польша может передать Украине не менее эскадрильи МиГ-29, заявили в Киеве

Офис Зеленского: Польша может передать Украине не менее одной эскадрильи МиГ-29

© AP Photo / Petr David JosekИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Истребители МиГ-29 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной эскадрильи истребителей Миг-29 в рамках подписанного в понедельник соглашения по безопасности, заявили в офисе Владимира Зеленского.
Ранее в понедельник польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами.
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"Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на прошлой неделе сообщила, что власти королевства выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТускВладимир ТарабринНАТОF-16МиГ-29Польша
 
 
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