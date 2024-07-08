https://ria.ru/20240708/elektroenergiya-1958192479.html

В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия

В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия - РИА Новости, 08.07.2024

В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, ограничения не... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:18

2024-07-08T12:18

2024-07-08T12:22

ростовская область

василий голубев

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, ограничения не повлияют на их работу.В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились."Чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона. При этом ограничения не повлияют на их работу", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956574268.html

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ростовская область, василий голубев, россия, происшествия