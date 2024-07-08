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В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия - РИА Новости, 08.07.2024
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12:18 08.07.2024 (обновлено: 12:22 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/elektroenergiya-1958192479.html
В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия
В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия - РИА Новости, 08.07.2024
В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, ограничения не... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:18
2024-07-08T12:22
ростовская область
василий голубев
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, ограничения не повлияют на их работу.В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились."Чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона. При этом ограничения не повлияют на их работу", - написал губернатор.
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ростовская область, василий голубев, россия, происшествия
Ростовская область, Василий Голубев, Россия, Происшествия
В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонтажник на линии электропередач
Монтажник на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монтажник на линии электропередач. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале о решении частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия, ограничения не повлияют на их работу.
В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились.
"Чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области, принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона. При этом ограничения не повлияют на их работу", - написал губернатор.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРоссияПроисшествия
 
 
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