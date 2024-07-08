https://ria.ru/20240708/eksportery-1958201726.html

Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области

Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области - РИА Новости, 08.07.2024

Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области

При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:44

2024-07-08T12:44

2024-07-08T12:52

экономика

иркутская область

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Иркутске Яна Станевич."За первое полугодие 2024 года при содействии ЦПЭ Иркутской области 33 предприятия малого и среднего бизнеса смогли заключить экспортные контракты, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. География стран тоже расширилась. В проработке у иркутских предпринимателей контракты с Малайзией, Пакистаном, Мьянмой и другими странами", – сказала Станевич в ходе семинара, посвященного страхованию экспортных поставок, который состоялся в Иркутске на площадке центра "Мой бизнес".Глава представительства также сообщила о вариантах страховой защиты, которые клиентам малого и среднего бизнеса предлагает Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ)."Это простые и удобные продукты, в частности, продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Объем застрахованных поставок по такому договору достигает 10 миллионов рублей. Учитываются как коммерческие, так и политические риски", – заключила Станевич.

https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html

https://ria.ru/20240703/eksportirt-1957161533.html

иркутская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, иркутская область, российский экспортный центр (рэц)