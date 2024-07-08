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Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области - РИА Новости, 08.07.2024
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12:44 08.07.2024 (обновлено: 12:52 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/eksportery-1958201726.html
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области - РИА Новости, 08.07.2024
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области
При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:44
2024-07-08T12:52
экономика
иркутская область
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Иркутске Яна Станевич."За первое полугодие 2024 года при содействии ЦПЭ Иркутской области 33 предприятия малого и среднего бизнеса смогли заключить экспортные контракты, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. География стран тоже расширилась. В проработке у иркутских предпринимателей контракты с Малайзией, Пакистаном, Мьянмой и другими странами", – сказала Станевич в ходе семинара, посвященного страхованию экспортных поставок, который состоялся в Иркутске на площадке центра "Мой бизнес".Глава представительства также сообщила о вариантах страховой защиты, которые клиентам малого и среднего бизнеса предлагает Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ)."Это простые и удобные продукты, в частности, продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Объем застрахованных поставок по такому договору достигает 10 миллионов рублей. Учитываются как коммерческие, так и политические риски", – заключила Станевич.
https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html
https://ria.ru/20240703/eksportirt-1957161533.html
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экономика, иркутская область, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Иркутская область, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области

© Фото : Пресс-служба РЭЦКоличество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области за первые полгода 2024 г
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области за первые полгода 2024 г - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области за первые полгода 2024 г
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Иркутске Яна Станевич.
"За первое полугодие 2024 года при содействии ЦПЭ Иркутской области 33 предприятия малого и среднего бизнеса смогли заключить экспортные контракты, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. География стран тоже расширилась. В проработке у иркутских предпринимателей контракты с Малайзией, Пакистаном, Мьянмой и другими странами", – сказала Станевич в ходе семинара, посвященного страхованию экспортных поставок, который состоялся в Иркутске на площадке центра "Мой бизнес".
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Глава представительства также сообщила о вариантах страховой защиты, которые клиентам малого и среднего бизнеса предлагает Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ).
"Это простые и удобные продукты, в частности, продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Объем застрахованных поставок по такому договору достигает 10 миллионов рублей. Учитываются как коммерческие, так и политические риски", – заключила Станевич.
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ЭкономикаИркутская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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