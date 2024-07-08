https://ria.ru/20240708/eksportery-1958201726.html
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области - РИА Новости, 08.07.2024
Количество экспортеров в МСП выросло на 24% в Иркутской области
При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:44
2024-07-08T12:44
2024-07-08T12:52
экономика
иркутская область
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958204363_0:87:1237:784_1920x0_80_0_0_3c9e97f9a3752c67332fc51166b41c0b.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Иркутске Яна Станевич."За первое полугодие 2024 года при содействии ЦПЭ Иркутской области 33 предприятия малого и среднего бизнеса смогли заключить экспортные контракты, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. География стран тоже расширилась. В проработке у иркутских предпринимателей контракты с Малайзией, Пакистаном, Мьянмой и другими странами", – сказала Станевич в ходе семинара, посвященного страхованию экспортных поставок, который состоялся в Иркутске на площадке центра "Мой бизнес".Глава представительства также сообщила о вариантах страховой защиты, которые клиентам малого и среднего бизнеса предлагает Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ)."Это простые и удобные продукты, в частности, продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Объем застрахованных поставок по такому договору достигает 10 миллионов рублей. Учитываются как коммерческие, так и политические риски", – заключила Станевич.
https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html
https://ria.ru/20240703/eksportirt-1957161533.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958204363_154:0:1199:784_1920x0_80_0_0_b1215b188b363f7d6fd99e46aeb540b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иркутская область, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Иркутская область, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Иркутской области 33 предприятия МСП в регионе заключили экспортные контракты в первом полугодии 2024 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Иркутске Яна Станевич.
"За первое полугодие 2024 года при содействии ЦПЭ Иркутской области 33 предприятия малого и среднего бизнеса смогли заключить экспортные контракты, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. География стран тоже расширилась. В проработке у иркутских предпринимателей контракты с Малайзией
, Пакистаном
, Мьянмой
и другими странами", – сказала Станевич в ходе семинара, посвященного страхованию экспортных поставок, который состоялся в Иркутске на площадке центра "Мой бизнес".
Глава представительства также сообщила о вариантах страховой защиты, которые клиентам малого и среднего бизнеса предлагает Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ).
"Это простые и удобные продукты, в частности, продукт "Страхование. Отсрочка платежа для МСП". Объем застрахованных поставок по такому договору достигает 10 миллионов рублей. Учитываются как коммерческие, так и политические риски", – заключила Станевич.