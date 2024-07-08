https://ria.ru/20240708/ekspert-1958360487.html

Левым во Франции будет сложно выбрать кандидата в премьеры, считает эксперт

Левым во Франции будет сложно выбрать кандидата в премьеры, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2024

Левым во Франции будет сложно выбрать кандидата в премьеры, считает эксперт

Одержавшей победу на выборах в парламент Франции коалиции левых "Новый народный фронт" будет сложно прийти к консенсусу по кандидату в премьеры из-за большого... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:43

2024-07-08T20:43

2024-07-08T20:43

в мире

франция

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

габриэль атталь

европарламент

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Одержавшей победу на выборах в парламент Франции коалиции левых "Новый народный фронт" будет сложно прийти к консенсусу по кандидату в премьеры из-за большого числа разногласий между входящими в нее партиями, заявил РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. "Национальное объединение" получило 143 места. В понедельник премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял. "Центральный вопрос - кто в коалиции левых будет считаться достаточно авторитетным, чтобы проводить в жизнь их программу. Это не может быть Жан-Люк Меланшон, потому что он является очень спорной фигурой. Огромная трудность состоит в том, чтобы найти человека полностью консенсусного, который мог бы находить большинство в Нацсобрании по каждому спорному вопросу и мог бы избежать вотума недоверия", - сказал эксперт. По его мнению, одним из решений было бы назначить премьер-министром представителя Социалистической партии, чьи депутаты в Нацсобрании более многочисленны, чем депутаты "Непокорившейся Франции" Меланшона. "Но тут вопрос в том, будет ли этот социалист пользоваться поддержкой достаточного числа макронистов, которые гораздо более многочисленны, чем можно было предположить. Выборы нельзя считать поражением партии Макрона, которая, скорее, хорошо сумела выйти из этого затруднительного положения, но лишь за счет снятия кандидатур и голосов левых. Поэтому вопрос в том, ответит ли лагерь Макрона услугой на услугу?" - отметил Поликар. Одним из возможных кандидатов эксперт назвал главу фракции социалистов в нижней палате парламента Бориса Валло или секретаря партии социалистов Оливье Фора. Другой возможный кандидат - лидер списка левых на выборах в Европарламент Рафаэль Глюксман, однако его позиция против Меланшона и "Непокорившейся Франции" может этому помешать, считает Поликар. По словам эксперта, есть также члены "Непокорившейся Франции", которые "совместимы" с партией социалистов - например, Франсуа Руффен или Клементин Отан.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь, европарламент, парламентские выборы во франции — 2024