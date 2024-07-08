https://ria.ru/20240708/ekonomika-1958283343.html

Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране

Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране - РИА Новости, 08.07.2024

Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране

Экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны, заявила министр финансов Великобритании от пришедших к... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:33

2024-07-08T16:33

2024-07-08T16:33

в мире

великобритания

кир стармер

риши сунак

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны, заявила министр финансов Великобритании от пришедших к власти лейбористов Рейчел Ривз. "Я неоднократно предупреждала, что кто бы ни победил во всеобщих выборах (в парламент – ред.), им придется унаследовать худшие со Второй мировой войны обстоятельства", - заявила она на пресс-конференции. Трансляция велась на ее странице в соцсети X. Она добавила, что прежде британская экономика находилась в состоянии застоя из-за того, что решения откладывались или не принимались, а длившееся 14 лет правление консерваторов она охарактеризовала как хаос и политическую безответственность. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html

https://ria.ru/20240705/peskov-1957731932.html

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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак