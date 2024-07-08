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Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране - РИА Новости, 08.07.2024
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16:33 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/ekonomika-1958283343.html
Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране
Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране - РИА Новости, 08.07.2024
Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране
Экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны, заявила министр финансов Великобритании от пришедших к... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:33
2024-07-08T16:33
в мире
великобритания
кир стармер
риши сунак
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны, заявила министр финансов Великобритании от пришедших к власти лейбористов Рейчел Ривз. "Я неоднократно предупреждала, что кто бы ни победил во всеобщих выборах (в парламент – ред.), им придется унаследовать худшие со Второй мировой войны обстоятельства", - заявила она на пресс-конференции. Трансляция велась на ее странице в соцсети X. Она добавила, что прежде британская экономика находилась в состоянии застоя из-за того, что решения откладывались или не принимались, а длившееся 14 лет правление консерваторов она охарактеризовала как хаос и политическую безответственность. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html
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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Риши Сунак
Глава Минфина Британии оценила уровень экономики в стране

Минфин: экономика Британии находится в худшем со Второй мировой войны состоянии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экономические обстоятельства в Великобритании сложились худшим образом со времен Второй мировой войны, заявила министр финансов Великобритании от пришедших к власти лейбористов Рейчел Ривз.
«
"Я неоднократно предупреждала, что кто бы ни победил во всеобщих выборах (в парламент – ред.), им придется унаследовать худшие со Второй мировой войны обстоятельства", - заявила она на пресс-конференции. Трансляция велась на ее странице в соцсети X.
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Новый глава Минобороны Британии анонсировал поставки вооружений Украине
7 июля, 20:22
Она добавила, что прежде британская экономика находилась в состоянии застоя из-за того, что решения откладывались или не принимались, а длившееся 14 лет правление консерваторов она охарактеризовала как хаос и политическую безответственность.
Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании
5 июля, 17:30
 
В миреВеликобританияКир СтармерРиши Сунак
 
 
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