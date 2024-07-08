https://ria.ru/20240708/efimov-1958108092.html

Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в московском ЦАО

Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в московском ЦАО - РИА Новости, 08.07.2024

Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в московском ЦАО

В течение пяти лет инвесторы восстановят в московском ЦАО 11 исторических зданий и после этого смогут перейти на льготную ставку аренды, рассказал заммэра... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:07

2024-07-08T09:07

2024-07-08T09:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. В течение пяти лет инвесторы восстановят в московском ЦАО 11 исторических зданий и после этого смогут перейти на льготную ставку аренды, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, реализация программы "1 рубль за квадратный метр в год" помогает спасти исторические постройки от разрушения, и благодаря ей предприниматели получают возможность вести бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением. Он отметил, что на сегодняшний день по результатам торгов заключены договоры аренды, согласно которым инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия общей площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров. Из них два – для размещения гостиниц, а девять они смогут использовать по своему усмотрению, уточнил заммэра.Уточняется, что на данный момент самыми крупными объектами в реставрации являются главный дом конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры площадью более тысячи квадратных метров и бывший больничный корпус Мясницкого отделения чернорабочей больницы площадью около 870 квадратных метров.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по действующим договорам аренды инвесторы уже отреставрировали 16 объектов культурного наследия в центре Москвы площадью более 9,7 тысяч "квадратов" и арендуют их по льготной ставке. Самый крупный из них - здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке.

https://ria.ru/20240707/efimov-1957939376.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы