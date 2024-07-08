https://ria.ru/20240708/efimov-1958105725.html

Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты

Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты - РИА Новости, 08.07.2024

Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты

В Москве с 2011 года на инвестпроекты выдано более 80% градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:05

2024-07-08T10:05

2024-07-08T11:46

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. В Москве с 2011 года на инвестпроекты выдано более 80% градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политике Владимир Ефимов.За 13 лет Москомархитектура выдала почти 67 тысяч ГПЗУ. Почти 10 тысяч планов утверждено в рамках городских объектов, еще свыше 57 тысяч – под проекты юридических и физических лиц."Статистика говорит о высокой градостроительной активности в столице и стабильном росте числа новых проектов. С каждым годом услуга становится все более востребованной. Так, в 2023 году поступило 13966 заявок о подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в Москве. Это почти на 18% больше, чем в 2021–2022 годах", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы. В ГПЗУ есть сведения о потенциале и ограничениях земельного участка, которые необходимо принять по внимание в строительстве.По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, с января текущего года насчитывается около 4 тысяч обращений на получение госуслуги "Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве".По выданным ГПЗУ город активно строит объекты социальной инфраструктуры. Уже сданы такие крупные объекты, как комплекс ИКБ № 1 и лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова.Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь подчеркнул, что по оформленным документам возведено 314 жилых комплексов по программе реновации, в работе – еще 475. В новое жилье переехали или переселяются более 163 тысяч человек.

https://ria.ru/20240707/efimov-1957939799.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы