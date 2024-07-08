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Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты - РИА Новости, 08.07.2024
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10:05 08.07.2024 (обновлено: 11:46 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/efimov-1958105725.html
Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты
Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты - РИА Новости, 08.07.2024
Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты
В Москве с 2011 года на инвестпроекты выдано более 80% градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:05
2024-07-08T11:46
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. В Москве с 2011 года на инвестпроекты выдано более 80% градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политике Владимир Ефимов.За 13 лет Москомархитектура выдала почти 67 тысяч ГПЗУ. Почти 10 тысяч планов утверждено в рамках городских объектов, еще свыше 57 тысяч – под проекты юридических и физических лиц."Статистика говорит о высокой градостроительной активности в столице и стабильном росте числа новых проектов. С каждым годом услуга становится все более востребованной. Так, в 2023 году поступило 13966 заявок о подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в Москве. Это почти на 18% больше, чем в 2021–2022 годах", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы. В ГПЗУ есть сведения о потенциале и ограничениях земельного участка, которые необходимо принять по внимание в строительстве.По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, с января текущего года насчитывается около 4 тысяч обращений на получение госуслуги "Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве".По выданным ГПЗУ город активно строит объекты социальной инфраструктуры. Уже сданы такие крупные объекты, как комплекс ИКБ № 1 и лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова.Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь подчеркнул, что по оформленным документам возведено 314 жилых комплексов по программе реновации, в работе – еще 475. В новое жилье переехали или переселяются более 163 тысяч человек.
https://ria.ru/20240707/efimov-1957939799.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: за 13 лет около 82% ГПЗУ в Москве выдано на инвестпроекты

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июля – РИА Новости. В Москве с 2011 года на инвестпроекты выдано более 80% градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политике Владимир Ефимов.
За 13 лет Москомархитектура выдала почти 67 тысяч ГПЗУ. Почти 10 тысяч планов утверждено в рамках городских объектов, еще свыше 57 тысяч – под проекты юридических и физических лиц.
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"Статистика говорит о высокой градостроительной активности в столице и стабильном росте числа новых проектов. С каждым годом услуга становится все более востребованной. Так, в 2023 году поступило 13966 заявок о подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков в Москве. Это почти на 18% больше, чем в 2021–2022 годах", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В ГПЗУ есть сведения о потенциале и ограничениях земельного участка, которые необходимо принять по внимание в строительстве.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, с января текущего года насчитывается около 4 тысяч обращений на получение госуслуги "Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве".
По выданным ГПЗУ город активно строит объекты социальной инфраструктуры. Уже сданы такие крупные объекты, как комплекс ИКБ № 1 и лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в свою очередь подчеркнул, что по оформленным документам возведено 314 жилых комплексов по программе реновации, в работе – еще 475. В новое жилье переехали или переселяются более 163 тысяч человек.
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