https://ria.ru/20240708/dtp-1958287090.html

В Москве восстановили движение на Смоленском бульваре после массового ДТП

В Москве восстановили движение на Смоленском бульваре после массового ДТП - РИА Новости, 08.07.2024

В Москве восстановили движение на Смоленском бульваре после массового ДТП

Автомобильное движение восстановлено на Смоленском бульваре в Москве после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:40

2024-07-08T16:40

2024-07-08T16:40

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

mercedes

россия

дтп

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автомобильное движение восстановлено на Смоленском бульваре в Москве после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Движение на Смоленском бульваре восстановлено", - отметили в сообщении департамента.Ранее ведомство сообщило, что движение на Садовом кольце было затруднено в обе стороны в результате массового ДТП в районе Смоленского бульвара, дом 7. Столичная Госавтоинспекция позже добавила, что водитель Mercedes госпитализирован после аварии в центре Москвы с участием пяти машин.

https://ria.ru/20240708/dtp-1958236662.html

москва

садовое кольцо (москва)

россия

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происшествия, москва, садовое кольцо (москва), mercedes, россия, дтп