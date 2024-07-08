https://ria.ru/20240708/dtp-1958287090.html
В Москве восстановили движение на Смоленском бульваре после массового ДТП
В Москве восстановили движение на Смоленском бульваре после массового ДТП - РИА Новости, 08.07.2024
В Москве восстановили движение на Смоленском бульваре после массового ДТП
Автомобильное движение восстановлено на Смоленском бульваре в Москве после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:40
2024-07-08T16:40
2024-07-08T16:40
происшествия
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садовое кольцо (москва)
mercedes
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автомобильное движение восстановлено на Смоленском бульваре в Москве после массового ДТП, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Движение на Смоленском бульваре восстановлено", - отметили в сообщении департамента.Ранее ведомство сообщило, что движение на Садовом кольце было затруднено в обе стороны в результате массового ДТП в районе Смоленского бульвара, дом 7. Столичная Госавтоинспекция позже добавила, что водитель Mercedes госпитализирован после аварии в центре Москвы с участием пяти машин.
https://ria.ru/20240708/dtp-1958236662.html
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва), mercedes, россия, дтп
Происшествия, Москва, Садовое кольцо (Москва), Mercedes, Россия, ДТП
В Москве восстановили движение на Смоленском бульваре после массового ДТП
На Смоленском бульваре в Москве восстановили движение после ДТП с пятью машинами