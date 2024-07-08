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В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2024
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16:01 08.07.2024 (обновлено: 16:17 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/drony-1958269296.html
В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека
В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2024
В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека
Три человека пострадали при ударе дронов ВСУ в селе Байцуры Борисовского района, сообщил в понедельник в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:01
2024-07-08T16:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при ударе дронов ВСУ в селе Байцуры Борисовского района, сообщил в понедельник в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Байцуры Борисовского района в результате атак двух дронов по одному частному дому пострадали трое мирных жителей. Пострадавшие с контузиями самостоятельно обратились в районную больницу, после оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они переведены в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил он.По словам губернатора, в доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и входная группа. После повторной атаки по тому же дому началось возгорание, которое было оперативно потушено силами добровольной пожарной дружины. Третий дрон ударил по еще одному частному нежилому дому, там повреждены окна и фасад дома."В Грайворонском городском округе в городе Грайворон в результате детонации дрона-камикадзе посечен забор в частном домовладении. Еще один БПЛА атаковал инфраструктурный объект связи. Село Пороз также попало под атаку дрона - на текущий момент выявлено повреждение на линиях электроснабжения, жители села временно остаются без света", - рассказал Гладков.Он добавил, что в селе Теребрено Краснояружского района дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения, в частном доме повреждены фасад, окна и кровля, у легкового автомобиля выбито лобовое стекло.
https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html
https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958217144.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия
В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека

В белгородском селе при атаке украинских дронов пострадали три человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при ударе дронов ВСУ в селе Байцуры Борисовского района, сообщил в понедельник в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Байцуры Борисовского района в результате атак двух дронов по одному частному дому пострадали трое мирных жителей. Пострадавшие с контузиями самостоятельно обратились в районную больницу, после оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они переведены в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил он.
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По словам губернатора, в доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и входная группа. После повторной атаки по тому же дому началось возгорание, которое было оперативно потушено силами добровольной пожарной дружины. Третий дрон ударил по еще одному частному нежилому дому, там повреждены окна и фасад дома.
"В Грайворонском городском округе в городе Грайворон в результате детонации дрона-камикадзе посечен забор в частном домовладении. Еще один БПЛА атаковал инфраструктурный объект связи. Село Пороз также попало под атаку дрона - на текущий момент выявлено повреждение на линиях электроснабжения, жители села временно остаются без света", - рассказал Гладков.
Он добавил, что в селе Теребрено Краснояружского района дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения, в частном доме повреждены фасад, окна и кровля, у легкового автомобиля выбито лобовое стекло.
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