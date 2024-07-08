https://ria.ru/20240708/drony-1958269296.html

В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека

В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2024

В белгородском селе при атаке дронов пострадали три человека

Три человека пострадали при ударе дронов ВСУ в селе Байцуры Борисовского района, сообщил в понедельник в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:01

2024-07-08T16:01

2024-07-08T16:17

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вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при ударе дронов ВСУ в селе Байцуры Борисовского района, сообщил в понедельник в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Байцуры Борисовского района в результате атак двух дронов по одному частному дому пострадали трое мирных жителей. Пострадавшие с контузиями самостоятельно обратились в районную больницу, после оказания первой медицинской помощи бригадами скорой они переведены в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил он.По словам губернатора, в доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и входная группа. После повторной атаки по тому же дому началось возгорание, которое было оперативно потушено силами добровольной пожарной дружины. Третий дрон ударил по еще одному частному нежилому дому, там повреждены окна и фасад дома."В Грайворонском городском округе в городе Грайворон в результате детонации дрона-камикадзе посечен забор в частном домовладении. Еще один БПЛА атаковал инфраструктурный объект связи. Село Пороз также попало под атаку дрона - на текущий момент выявлено повреждение на линиях электроснабжения, жители села временно остаются без света", - рассказал Гладков.Он добавил, что в селе Теребрено Краснояружского района дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения, в частном доме повреждены фасад, окна и кровля, у легкового автомобиля выбито лобовое стекло.

https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия