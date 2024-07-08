Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:31 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/dorogi-1958255752.html
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог - РИА Новости, 08.07.2024
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:31
2024-07-08T15:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
экология в россии
погода
аномальная жара в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Сегодня в столице снова жарко – столбики термометров уже показывают плюс 28 градусов, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении. Ведомство призвало местных жителей избегать длительного пребывания на солнце.
https://ria.ru/20240703/zhara-1957015108.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3c58a400e136d460f0b6af5fd57bb68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, экология в россии, погода, аномальная жара в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Экология в России, Погода, Аномальная жара в Москве

Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Сегодня в столице снова жарко – столбики термометров уже показывают плюс 28 градусов, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
Ведомство призвало местных жителей избегать длительного пребывания на солнце.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду
3 июля, 08:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЭкология в РоссииПогодаАномальная жара в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала