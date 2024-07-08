https://ria.ru/20240708/dorogi-1958255752.html
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог - РИА Новости, 08.07.2024
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием дорог
Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:31
2024-07-08T15:31
2024-07-08T15:31
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы из-за жары непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Сегодня в столице снова жарко – столбики термометров уже показывают плюс 28 градусов, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28 - плюс 30 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении. Ведомство призвало местных жителей избегать длительного пребывания на солнце.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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