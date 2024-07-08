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В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей - РИА Новости, 08.07.2024
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей
Пятнадцать мирных жителей погибли, еще 67 человек, включая двух детей, пострадали в ДНР с 1 по 7 июля из-за действий украинских войск, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:47
2024-07-08T18:47
2024-07-08T18:47
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей погибли, еще 67 человек, включая двух детей, пострадали в ДНР с 1 по 7 июля из-за действий украинских войск, сообщил в Telegram-канале аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой с 1 по 7 июля погибли 15 мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 67, в том числе два ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9337 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 126, среди них 905 детей.
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донецкая народная республика, дарья морозова, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР за неделю погибли 15 мирных жителей
Аппарат омбудсмена ДНР: с 1 по 7 июля погибли 15 мирных жителей, 67 пострадали