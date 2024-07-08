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В ДНР за неделю обезвредили около 170 беспилотников
В ДНР за неделю обезвредили около 170 беспилотников - РИА Новости, 08.07.2024
В ДНР за неделю обезвредили около 170 беспилотников
Около 170 беспилотников обезврежены над четырьмя городами ДНР, включая Донецк, за минувшую неделю, сообщает в понедельник штаб обороны республики в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:28
2024-07-08T12:28
2024-07-08T12:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Около 170 беспилотников обезврежены над четырьмя городами ДНР, включая Донецк, за минувшую неделю, сообщает в понедельник штаб обороны республики в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 167 украинских беспилотников", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в частности системой РЭБ "Купол" в Петровском районе Донецка подавлен ударный беспилотник, несущий на себе самодельное взрывное устройство, в Кировском районе подавлены два разведывательных беспилотных летательных аппарата. Взрывотехники обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте. Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, донецк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю обезвредили около 170 беспилотников
Над четырьмя городами ДНР за неделю обезвредили 167 беспилотников ВСУ