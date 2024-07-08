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В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей

В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей - РИА Новости, 08.07.2024

В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей

Девятилетняя девочка из Волжского Волгоградской области перевела мошенникам сто тысяч рублей с телефона отца, чтобы получить "валюту" в онлайн-игре, сообщает в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:59

2024-07-08T18:59

2024-07-08T18:59

происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Девятилетняя девочка из Волжского Волгоградской области перевела мошенникам сто тысяч рублей с телефона отца, чтобы получить "валюту" в онлайн-игре, сообщает в понедельника пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, житель Волжского обнаружил, что месяц назад кто-то оформил на него онлайн кредит в банке на сто тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Полицейские выяснили, что его девятилетней дочери неизвестный написал в мессенджер и предложил подарок в виде валюты в игре на онлайн-платформе Roblox. "Следуя инструкциям злоумышленников, девочка, сама того не понимая, перевела с родительского телефона сто тысяч рублей, оформив кредит", - говорится в сообщении ГУМВД. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество".

https://ria.ru/20240502/moshenniki-1943517225.html

волжский

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происшествия, волжский, волгоградская область