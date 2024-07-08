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В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей - РИА Новости, 08.07.2024
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18:59 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/devochka-1958333673.html
В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей
В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей - РИА Новости, 08.07.2024
В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей
Девятилетняя девочка из Волжского Волгоградской области перевела мошенникам сто тысяч рублей с телефона отца, чтобы получить "валюту" в онлайн-игре, сообщает в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:59
2024-07-08T18:59
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Девятилетняя девочка из Волжского Волгоградской области перевела мошенникам сто тысяч рублей с телефона отца, чтобы получить "валюту" в онлайн-игре, сообщает в понедельника пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, житель Волжского обнаружил, что месяц назад кто-то оформил на него онлайн кредит в банке на сто тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Полицейские выяснили, что его девятилетней дочери неизвестный написал в мессенджер и предложил подарок в виде валюты в игре на онлайн-платформе Roblox. "Следуя инструкциям злоумышленников, девочка, сама того не понимая, перевела с родительского телефона сто тысяч рублей, оформив кредит", - говорится в сообщении ГУМВД. Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество".
https://ria.ru/20240502/moshenniki-1943517225.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волгоградской области девочка перевела мошенникам сто тысяч рублей

Девочка из Волжского перевела мошенникам 100 тыс руб с телефона отца за игру

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Девятилетняя девочка из Волжского Волгоградской области перевела мошенникам сто тысяч рублей с телефона отца, чтобы получить "валюту" в онлайн-игре, сообщает в понедельника пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации ведомства, житель Волжского обнаружил, что месяц назад кто-то оформил на него онлайн кредит в банке на сто тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Полицейские выяснили, что его девятилетней дочери неизвестный написал в мессенджер и предложил подарок в виде валюты в игре на онлайн-платформе Roblox.
«
"Следуя инструкциям злоумышленников, девочка, сама того не понимая, перевела с родительского телефона сто тысяч рублей, оформив кредит", - говорится в сообщении ГУМВД.
Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество".
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