https://ria.ru/20240708/delo-1958303628.html

На Урале велосипедиста будут судить за убийство 16-летней девушки

На Урале велосипедиста будут судить за убийство 16-летней девушки - РИА Новости, 08.07.2024

На Урале велосипедиста будут судить за убийство 16-летней девушки

Свердловский областной суд начал рассматривать резонансное дело велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском, покушении на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:24

2024-07-08T17:24

2024-07-08T17:24

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

екатеринбург

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд начал рассматривать резонансное дело велосипедиста, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском, покушении на изнасилование и краже, сообщила пресс-служба инстанции. "Свердловский областной суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела об убийстве несовершеннолетней в Каменске-Уральском. Подсудимый Эдуард Голиков... обвиняется в убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия и краже. Дело рассматривается в закрытом режиме", – говорится в сообщении. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском Свердловской области пропала 16-летняя девушка. Она возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома так и не дошла. На следующее утро ее тело нашли в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки вдоль лесопарковой зоны. "Органы предварительного расследования полагают, что подсудимый приметил девушку и следовал за ней на велосипеде с целью удовлетворения половой страсти, но, встретив активное физическое сопротивление, задушил потерпевшую", – уточняет пресс-служба суда. Уходя с места преступления, фигурант похитил принадлежавший школьнице телефон стоимостью несколько десятков тысяч рублей, отметили в региональном управлении СК РФ. Голиков работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире, пояснил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки изъяты", – сказал Горелых. Позже в суде сообщили, что в ходе рассмотрения дела по существу 36-летнему Голикову продлили арест до 24 декабря, следующее заседание пройдет 12 июля в 8.30 мск.

https://ria.ru/20240418/zheleznogorsk-1940717667.html

https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html

https://rsport.ria.ru/20240708/migranty-1958183556.html

каменск-уральский

свердловская область

екатеринбург

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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)