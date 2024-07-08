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В Дагестане обрушился аттракцион с детьми - РИА Новости, 08.07.2024
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10:49 08.07.2024 (обновлено: 11:15 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/dagestan-1958168522.html
В Дагестане обрушился аттракцион с детьми
В Дагестане обрушился аттракцион с детьми - РИА Новости, 08.07.2024
В Дагестане обрушился аттракцион с детьми
Аттракцион, на котором катались дети, обрушился в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:49
2024-07-08T11:15
происшествия
хасавюртовский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Аттракцион, на котором катались дети, обрушился в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. “Предварительно, 7 июля... в селе Куруш Хасавюртовского района произошло падание передвижного аттракциона, в котором находились дети. Данных о пострадавших не имеется”, – говорится в сообщении.Ведомство организовало проверку, в ходе которых оценит соблюдение требований безопасности при работе и эксплуатации аттракционов. Пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщает, что по факту ненадлежащего обслуживания в парке аттракционов начата доследственная проверка. По предварительной информации, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html
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происшествия, хасавюртовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хасавюртовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане обрушился аттракцион с детьми

СК: в селе Куруш в Дагестане обрушился аттракцион, на котором катались дети

© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramАттракцион, обрушившийся во время катания детей в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана
Аттракцион, обрушившийся во время катания детей в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/Telegram
Аттракцион, обрушившийся во время катания детей в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Аттракцион, на котором катались дети, обрушился в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«

“Предварительно, 7 июля... в селе Куруш Хасавюртовского района произошло падание передвижного аттракциона, в котором находились дети. Данных о пострадавших не имеется”, – говорится в сообщении.

Ведомство организовало проверку, в ходе которых оценит соблюдение требований безопасности при работе и эксплуатации аттракционов.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщает, что по факту ненадлежащего обслуживания в парке аттракционов начата доследственная проверка. По предварительной информации, никто не пострадал.
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ПроисшествияХасавюртовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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