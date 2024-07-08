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Более 900 экспертов участвовали в "Расулевских чтениях" под Челябинском - РИА Новости, 08.07.2024
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
11:11 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/chelyabinsk-1958172611.html
Более 900 экспертов участвовали в "Расулевских чтениях" под Челябинском
Более 900 экспертов участвовали в "Расулевских чтениях" под Челябинском - РИА Новости, 08.07.2024
Более 900 экспертов участвовали в "Расулевских чтениях" под Челябинском
Более 900 экспертов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в научно-практической конференции "Расулевские чтения", состоявшейся в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:11
2024-07-08T11:11
челябинская область
челябинск
троицк
алексей текслер
талгат таджуддин
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Более 900 экспертов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в научно-практической конференции "Расулевские чтения", состоявшейся в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, V Международная XIII Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения" в 2024 году проводилась в Челябинске и Троицке в июле. "В них принимают участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций (в том числе более половины очно) из 17 регионов России и 22 стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, тема конференции – "Семейные и религиозные традиции как основа безопасности страны". "Эта тема выбрана не случайно, год объявлен указом президента России Годом семьи. Это в полной мере отражает глубокое понимание того, что мир и гармония в обществе начинаются с семейного уклада. Именно в семье закладываются базовые ценности взаимоуважения и взаимопомощи, духовности и милосердия, трудолюбия и патриотизма, достоинства и ответственности. И эти идеалы разделяют представители всех традиционных конфессий нашей большой страны", - цитирует пресс-служба слова губернатора. В качестве примера губернатор привел большую, дружную семью почетного гостя чтений, верховного муфтия России Талгата Таджуддина. "Сыновья и дочери, внуки и правнуки – 24 человека. Вот пример, достойный подражания", - отметил Текслер. Богатое духовное наследие Зайнуллы Расулева из года в год собирает в Троицке все больше участников "Расулевских чтений", отмечается в сообщении. Губернатор поблагодарил гостей из зарубежных стран и российских регионов, а также представителей традиционных конфессий, которые ежегодно присоединяются к обсуждению важных вопросов межрелигиозного и межнационального согласия. Также губернатор отметил постоянную патриотическую позицию, которую проявляют священнослужители и прихожане как Челябинской митрополии Русской православной церкви, так и Регионального духовного управления мусульман, добавляет пресс-служба. Как отметил верховный муфтий России Талгат Таджуддин, этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. "Проповеди всех духовных наставников в церквях и мечетях всегда, в праздники и в будни, посвящены этой теме. Во всех священных писаниях прописана вертикаль мира: Бог – царь (правитель) – отец. Если не будет семьи, если мать и отец не передадут детям духовно-нравственные ценности, полученные от своих родителей, то не будет преемственности поколений", - цитируются слова Таджуддина на его странице в соцсети "ВКонтакте". Митрополит Челябинский и Миасский Алексий подчеркнул весомый вклад чтений в сохранение межнационального и межконфессионального согласия в России и во всем мире. "В этом году основной темой "Расулевских чтений" стали семейные и религиозные традиции как основы безопасности страны. Сегодня эта проблема стоит особенно остро. И каждый из нас чувствует ответственность за судьбу Отечества и ее граждан. Уверен, что участники чтений найдут консолидированные решения по развитию духовно-нравственных ценностей и поддержке семейных устоев", – цитирует пресс-служба Челябинской епархии слова владыки Алексия.
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челябинск, троицк, алексей текслер, талгат таджуддин
Челябинская область, Челябинск, Троицк, Алексей Текслер, Талгат Таджуддин

Более 900 экспертов участвовали в "Расулевских чтениях" под Челябинском

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНабережная реки Миасс в городе Челябинск
Набережная реки Миасс в городе Челябинск - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Набережная реки Миасс в городе Челябинск
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Более 900 экспертов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в научно-практической конференции "Расулевские чтения", состоявшейся в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, V Международная XIII Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения" в 2024 году проводилась в Челябинске и Троицке в июле.
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"В них принимают участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций (в том числе более половины очно) из 17 регионов России и 22 стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
По словам главы региона Алексея Текслера, тема конференции – "Семейные и религиозные традиции как основа безопасности страны". "Эта тема выбрана не случайно, год объявлен указом президента России Годом семьи. Это в полной мере отражает глубокое понимание того, что мир и гармония в обществе начинаются с семейного уклада. Именно в семье закладываются базовые ценности взаимоуважения и взаимопомощи, духовности и милосердия, трудолюбия и патриотизма, достоинства и ответственности. И эти идеалы разделяют представители всех традиционных конфессий нашей большой страны", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
В качестве примера губернатор привел большую, дружную семью почетного гостя чтений, верховного муфтия России Талгата Таджуддина. "Сыновья и дочери, внуки и правнуки – 24 человека. Вот пример, достойный подражания", - отметил Текслер.
Богатое духовное наследие Зайнуллы Расулева из года в год собирает в Троицке все больше участников "Расулевских чтений", отмечается в сообщении. Губернатор поблагодарил гостей из зарубежных стран и российских регионов, а также представителей традиционных конфессий, которые ежегодно присоединяются к обсуждению важных вопросов межрелигиозного и межнационального согласия. Также губернатор отметил постоянную патриотическую позицию, которую проявляют священнослужители и прихожане как Челябинской митрополии Русской православной церкви, так и Регионального духовного управления мусульман, добавляет пресс-служба.
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Как отметил верховный муфтий России Талгат Таджуддин, этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. "Проповеди всех духовных наставников в церквях и мечетях всегда, в праздники и в будни, посвящены этой теме. Во всех священных писаниях прописана вертикаль мира: Бог – царь (правитель) – отец. Если не будет семьи, если мать и отец не передадут детям духовно-нравственные ценности, полученные от своих родителей, то не будет преемственности поколений", - цитируются слова Таджуддина на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий подчеркнул весомый вклад чтений в сохранение межнационального и межконфессионального согласия в России и во всем мире. "В этом году основной темой "Расулевских чтений" стали семейные и религиозные традиции как основы безопасности страны. Сегодня эта проблема стоит особенно остро. И каждый из нас чувствует ответственность за судьбу Отечества и ее граждан. Уверен, что участники чтений найдут консолидированные решения по развитию духовно-нравственных ценностей и поддержке семейных устоев", – цитирует пресс-служба Челябинской епархии слова владыки Алексия.
 
Челябинская областьЧелябинскТроицкАлексей ТекслерТалгат Таджуддин
 
 
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