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В подконтрольной ВСУ части Часова Яра остаются мирные жители, сообщил боец - РИА Новости, 08.07.2024
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06:33 08.07.2024 (обновлено: 07:05 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/chasov_yar-1958123345.html
В подконтрольной ВСУ части Часова Яра остаются мирные жители, сообщил боец
В подконтрольной ВСУ части Часова Яра остаются мирные жители, сообщил боец - РИА Новости, 08.07.2024
В подконтрольной ВСУ части Часова Яра остаются мирные жители, сообщил боец
Мирные жители остаются в подконтрольной Киеву части Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 200-й бригады... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T06:33
2024-07-08T07:05
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Мирные жители остаются в подконтрольной Киеву части Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 200-й бригады Ленинградского военного округа ВС РФ, действующей в составе группировки войск "Юг", с позывным "Кучер". Ранее командир эвакуационной группы с позывным "Купол" сообщил РИА Новости, что штурмовики этой бригады эвакуировали из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. "В основном большую часть своей нынешней жизни они (жители Часова Яра – ред.) проводят в подвалах, и лишь редко, очень редко они выбираются на поверхность за той же самой водой, чтобы набрать в колодце или где-то в другом месте. Да, мы их идентифицируем по дронам (при воздушной разведке - ред.) и сразу начинаем узнавать, есть ли возможность какая-то к ним туда подобраться и их эвакуировать", - рассказал "Кучер". По его словам, в Часовом Яре, как и в других населенных пунктах, где шли бои, украинские военнослужащие активно используют бывшую гражданскую инфраструктуру в своих целях. "Да, были такие случаи, когда они ставили минометы, большие крупнокалиберные орудия в детские сады и тому подобное, это ужасная нечеловеческая тактика - прикрываться мирными жителями", - уточнил собеседник агентства. Он также добавил, что по мере продвижения на данном участке фронта встречаются мирные жители. Не так давно в одном из подконтрольных ВСУ населенных пунктов в районе Часова Яра оператор БПЛА зафиксировал женщину, которая шла за водой, и сообщил командованию, что в данном квадрате есть мирные. "Да, мирных жителей встречаем. Бывает, попадаются у нас, и они к нам обращаются за помощью всегда. Мы им никогда не отказываем, мы помогаем им продовольствием, медикаментами, водой, и, соответственно, если они обращаются к нам за помощью, если их нужно вдруг вывезти в Россию, мы им такую возможность предоставляем", - рассказал штурмовик.
https://ria.ru/20240502/vsu-1943427538.html
https://ria.ru/20240507/chasov_yar-1944364787.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
В подконтрольной ВСУ части Часова Яра остаются мирные жители, сообщил боец

Боец ВС России: в подконтрольной Киеву части Часова Яра остаются мирные жители

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Мирные жители остаются в подконтрольной Киеву части Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 200-й бригады Ленинградского военного округа ВС РФ, действующей в составе группировки войск "Юг", с позывным "Кучер".
Ранее командир эвакуационной группы с позывным "Купол" сообщил РИА Новости, что штурмовики этой бригады эвакуировали из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек.
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"В основном большую часть своей нынешней жизни они (жители Часова Яра – ред.) проводят в подвалах, и лишь редко, очень редко они выбираются на поверхность за той же самой водой, чтобы набрать в колодце или где-то в другом месте. Да, мы их идентифицируем по дронам (при воздушной разведке - ред.) и сразу начинаем узнавать, есть ли возможность какая-то к ним туда подобраться и их эвакуировать", - рассказал "Кучер".
По его словам, в Часовом Яре, как и в других населенных пунктах, где шли бои, украинские военнослужащие активно используют бывшую гражданскую инфраструктуру в своих целях.
"Да, были такие случаи, когда они ставили минометы, большие крупнокалиберные орудия в детские сады и тому подобное, это ужасная нечеловеческая тактика - прикрываться мирными жителями", - уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что по мере продвижения на данном участке фронта встречаются мирные жители. Не так давно в одном из подконтрольных ВСУ населенных пунктов в районе Часова Яра оператор БПЛА зафиксировал женщину, которая шла за водой, и сообщил командованию, что в данном квадрате есть мирные.
"Да, мирных жителей встречаем. Бывает, попадаются у нас, и они к нам обращаются за помощью всегда. Мы им никогда не отказываем, мы помогаем им продовольствием, медикаментами, водой, и, соответственно, если они обращаются к нам за помощью, если их нужно вдруг вывезти в Россию, мы им такую возможность предоставляем", - рассказал штурмовик.
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