https://ria.ru/20240708/burjatija-1958276325.html
В Бурятии задержали мужчину, надкусывавшего бананы в супермаркете
В Бурятии задержали мужчину, надкусывавшего бананы в супермаркете - РИА Новости, 08.07.2024
В Бурятии задержали мужчину, надкусывавшего бананы в супермаркете
Сотрудники Росгвардии в Бурятии задержали пьяного мужчину, который надкусал бананы в супермаркете и отказался за них платить, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:20
2024-07-08T16:20
2024-07-08T16:24
происшествия
октябрьский район
улан-удэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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УЛАН-УДЭ, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Бурятии задержали пьяного мужчину, который надкусал бананы в супермаркете и отказался за них платить, сообщает пресс-служба ведомства. По данным пресс-службы, кнопка тревожной сигнализации сработала в супермаркете в Октябрьском районе Улан-Удэ. По приезде сотрудников Росгвардии работники магазина сообщили, что один из покупателей портит продукты и отказывается оплачивать их. "Нетрезвый посетитель брал из фруктовой секции бананы, съедал каждый до половины и принимался за следующий. Перепортив таким образом около 15 фруктов, мужчина отказался платить за съеденное. Свои действия он не смог объяснить из-за состояния алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Ранее судимого 41-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол за умышленное уничтожение чужого имущества. "Правонарушителю предстоит выплатить административный штраф и возместить стоимость испорченных фруктов", - подчеркнули в Росгвардии по региону.
https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html
https://ria.ru/20240629/muzhchina-1956333216.html
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происшествия, октябрьский район, улан-удэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Октябрьский район, Улан-Удэ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Бурятии задержали мужчину, надкусывавшего бананы в супермаркете
В Бурятии задержали пьяного мужчину, надкусывавшего бананы в супермаркете