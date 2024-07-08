Рейтинг@Mail.ru
В Британии создадут командование пограничной безопасности - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 08.07.2024 (обновлено: 03:06 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/britanija-1958114280.html
В Британии создадут командование пограничной безопасности
В Британии создадут командование пограничной безопасности - РИА Новости, 08.07.2024
В Британии создадут командование пограничной безопасности
Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, планируется перенаправить десятки миллионов фунтов стерлингов на его финансирование в ущерб... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T01:45
2024-07-08T03:06
в мире
руанда
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536238_0:106:1801:1119_1920x0_80_0_0_d2598d7c2b3e9ff9c9742e6e022798f8.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, планируется перенаправить десятки миллионов фунтов стерлингов на его финансирование в ущерб плану по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, от которого новое правительство лейбористов отказалось, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Иветт Купер. "Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности", - указывает телеканал. Отмечается, что новое ведомство будет заниматься стратегическим руководством деятельности ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной. На вопрос о том, когда поток прибывающих в страну нелегальных мигрантов начнет уменьшаться, Купер заявила, что хочет добиться прогресса в кратчайшие сроки, однако указала на то, что новое правительство лейбористов "унаследовало" эту проблему от консерваторов. Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
https://ria.ru/20240705/zakharova-1957678145.html
https://ria.ru/20240415/britaniya-1940054364.html
руанда
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536238_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_10730345b55610896161d48fc1179660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, руанда, великобритания, кир стармер
В мире, Руанда, Великобритания, Кир Стармер
В Британии создадут командование пограничной безопасности

Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности

CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart / Британский военный во время учений
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart /
Британский военный во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, планируется перенаправить десятки миллионов фунтов стерлингов на его финансирование в ущерб плану по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, от которого новое правительство лейбористов отказалось, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Иветт Купер.
"Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности", - указывает телеканал.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Захарова пошутила о ходе выборов в Британии
5 июля, 14:47
Отмечается, что новое ведомство будет заниматься стратегическим руководством деятельности ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной.
На вопрос о том, когда поток прибывающих в страну нелегальных мигрантов начнет уменьшаться, Купер заявила, что хочет добиться прогресса в кратчайшие сроки, однако указала на то, что новое правительство лейбористов "унаследовало" эту проблему от консерваторов.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
СМИ: Британия ведет переговоры с Арменией об отправке туда нелегалов
15 апреля, 08:24
 
В миреРуандаВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала