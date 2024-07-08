https://ria.ru/20240708/britanija-1958114280.html
В Британии создадут командование пограничной безопасности
В Британии создадут командование пограничной безопасности - РИА Новости, 08.07.2024
В Британии создадут командование пограничной безопасности
Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, планируется перенаправить десятки миллионов фунтов стерлингов на его финансирование в ущерб... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T01:45
2024-07-08T01:45
2024-07-08T03:06
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, планируется перенаправить десятки миллионов фунтов стерлингов на его финансирование в ущерб плану по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, от которого новое правительство лейбористов отказалось, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Иветт Купер. "Правительство перенаправит десятки миллионов фунтов стерлингов с плана по высылке мигрантов в Руанду для учреждения нового командования пограничной безопасности", - указывает телеканал. Отмечается, что новое ведомство будет заниматься стратегическим руководством деятельности ряда служб страны, в том числе пограничной и иммиграционной. На вопрос о том, когда поток прибывающих в страну нелегальных мигрантов начнет уменьшаться, Купер заявила, что хочет добиться прогресса в кратчайшие сроки, однако указала на то, что новое правительство лейбористов "унаследовало" эту проблему от консерваторов. Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
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в мире, руанда, великобритания, кир стармер
В мире, Руанда, Великобритания, Кир Стармер
В Британии создадут командование пограничной безопасности
Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности