https://ria.ru/20240708/braziliya-1958283609.html

Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое

Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое - РИА Новости, 08.07.2024

Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое

Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза – до 26,7 миллиона долларов, следует из данных бразильской статслужбы. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:33

2024-07-08T16:33

2024-07-08T16:33

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россия

бразилия

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продовольствие

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза – до 26,7 миллиона долларов, следует из данных бразильской статслужбы. Главным образом выросли поставки мяса крупного рогатого скота – с 12,1 миллиона долларов до 21 миллиона долларов. Вдвое увеличились закупки Россией мясных субпродуктов – до 2,7 миллиона долларов. По остальным видам мяса существенных изменений не было: птицы было поставлено на 2,5 миллиона долларов, свинины – на 420 тысяч долларов. Всего за первое полугодие Бразилия продала России мяса на 167,5 миллиона долларов, что больше прошлогоднего уровня в 1,5 раза. Россия в этом году входит во вторую десятку крупнейших покупателей мяса из Бразилии. Основным импортером уже много лет остается Китай (3,4 миллиарда долларов), далее следуют ОАЭ (931 миллион), Саудовская Аравия (579 миллионов) и Япония (531 миллион).

https://ria.ru/20240613/eksport-1952469291.html

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экономика, россия, бразилия, в мире, продовольствие