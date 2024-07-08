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Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое
Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое - РИА Новости, 08.07.2024
Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое
Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза – до 26,7 миллиона долларов, следует из данных бразильской статслужбы. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:33
2024-07-08T16:33
2024-07-08T16:33
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза – до 26,7 миллиона долларов, следует из данных бразильской статслужбы. Главным образом выросли поставки мяса крупного рогатого скота – с 12,1 миллиона долларов до 21 миллиона долларов. Вдвое увеличились закупки Россией мясных субпродуктов – до 2,7 миллиона долларов. По остальным видам мяса существенных изменений не было: птицы было поставлено на 2,5 миллиона долларов, свинины – на 420 тысяч долларов. Всего за первое полугодие Бразилия продала России мяса на 167,5 миллиона долларов, что больше прошлогоднего уровня в 1,5 раза. Россия в этом году входит во вторую десятку крупнейших покупателей мяса из Бразилии. Основным импортером уже много лет остается Китай (3,4 миллиарда долларов), далее следуют ОАЭ (931 миллион), Саудовская Аравия (579 миллионов) и Япония (531 миллион).
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экономика, россия, бразилия, в мире, продовольствие
Экономика, Россия, Бразилия, В мире, Продовольствие
Россия увеличила импорт мяса из Бразилии почти вдвое
Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза – до 26,7 миллиона долларов, следует из данных бразильской статслужбы.
Главным образом выросли поставки мяса крупного рогатого скота – с 12,1 миллиона долларов до 21 миллиона долларов. Вдвое увеличились закупки Россией мясных субпродуктов – до 2,7 миллиона долларов.
По остальным видам мяса существенных изменений не было: птицы было поставлено на 2,5 миллиона долларов, свинины – на 420 тысяч долларов.
Всего за первое полугодие Бразилия продала России мяса на 167,5 миллиона долларов, что больше прошлогоднего уровня в 1,5 раза.
Россия в этом году входит во вторую десятку крупнейших покупателей мяса из Бразилии. Основным импортером уже много лет остается Китай
(3,4 миллиарда долларов), далее следуют ОАЭ
(931 миллион), Саудовская Аравия
(579 миллионов) и Япония
(531 миллион).