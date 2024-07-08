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В России разработают сервис по заключению брака по биометрии - РИА Новости, 08.07.2024
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19:41 08.07.2024 (обновлено: 21:22 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/brak-1958346992.html
В России разработают сервис по заключению брака по биометрии
В России разработают сервис по заключению брака по биометрии - РИА Новости, 08.07.2024
В России разработают сервис по заключению брака по биометрии
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ)... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:41
2024-07-08T21:22
общество
технологии
россия
дмитрий григоренко
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис по заключению брака по биометрии, без предъявления документов, сообщили в аппарате вице-премьера. "Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов", - говорится в сообщении. Там отметили, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска. В свою очередь для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет применяться государственная Единая биометрическая система. Ее пользователи смогут получать ряд услуг органа ЗАГС без документов. В их числе – заключение брака, смена имени, установление отцовства. Так, после запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС – с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии.
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общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В России разработают сервис по заключению брака по биометрии

Минюст разработает сервис по заключению брака без предъявления документов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис по заключению брака по биометрии, без предъявления документов, сообщили в аппарате вице-премьера.
«
"Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов", - говорится в сообщении.
Там отметили, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.
В свою очередь для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет применяться государственная Единая биометрическая система. Ее пользователи смогут получать ряд услуг органа ЗАГС без документов. В их числе – заключение брака, смена имени, установление отцовства.
Так, после запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС – с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии.
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ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкоФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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