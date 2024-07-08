https://ria.ru/20240708/brak-1958346992.html

В России разработают сервис по заключению брака по биометрии

В России разработают сервис по заключению брака по биометрии - РИА Новости, 08.07.2024

В России разработают сервис по заключению брака по биометрии

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ)... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:41

2024-07-08T19:41

2024-07-08T21:22

общество

технологии

россия

дмитрий григоренко

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897792687_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_c7ca10c7b6ad2516b2f32ca021cc260a.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минюсту вместе с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис по заключению брака по биометрии, без предъявления документов, сообщили в аппарате вице-премьера. "Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов", - говорится в сообщении. Там отметили, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска. В свою очередь для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет применяться государственная Единая биометрическая система. Ее пользователи смогут получать ряд услуг органа ЗАГС без документов. В их числе – заключение брака, смена имени, установление отцовства. Так, после запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС – с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная налоговая служба (фнс россии)