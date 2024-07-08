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Боррель осудил обстрел Израилем школы беженцев БАПОР в Газе - РИА Новости, 08.07.2024
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23:34 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/borrel-1958384462.html
Боррель осудил обстрел Израилем школы беженцев БАПОР в Газе
Боррель осудил обстрел Израилем школы беженцев БАПОР в Газе - РИА Новости, 08.07.2024
Боррель осудил обстрел Израилем школы беженцев БАПОР в Газе
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа и осудил обстрел израильской армией школы Ближневосточного агентства ООН для помощи... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:34
2024-07-08T23:34
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа и осудил обстрел израильской армией школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части анклава, при котором более 16 палестинцев погибли. Согласно данным из полученного РИА Новости сообщения палестинского министерства здравоохранения, более 16 палестинцев погибли и 50 получили ранения в результате израильского обстрела школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) 7 июля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, где укрылись бежавшие от военных действий из других частей сектора. "Снова потрясен последним авиаударом по школе БАПОР в центре Газы. ... Стороны должны договориться о прекращении огня", - написал политик в соцсети X. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, жозеп боррель, оон, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Жозеп Боррель, ООН, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель осудил обстрел Израилем школы беженцев БАПОР в Газе

Боррель призвал к прекращению огня и осудил обстрел школы беженцев БАПОР в Газе

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к прекращению огня в секторе Газа и осудил обстрел израильской армией школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части анклава, при котором более 16 палестинцев погибли.
Согласно данным из полученного РИА Новости сообщения палестинского министерства здравоохранения, более 16 палестинцев погибли и 50 получили ранения в результате израильского обстрела школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) 7 июля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, где укрылись бежавшие от военных действий из других частей сектора.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ
28 июня, 02:08
«
"Снова потрясен последним авиаударом по школе БАПОР в центре Газы. ... Стороны должны договориться о прекращении огня", - написал политик в соцсети X.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 21:42
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияЖозеп БоррельООНХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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