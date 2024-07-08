https://ria.ru/20240708/bonapart-1958133405.html

Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта

Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта - РИА Новости, 08.07.2024

Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта

На аукционе во Франции продали два пистолета Наполеона Бонапарта за 1,69 миллиона евро (1,83 миллиона долларов), сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:09

2024-07-08T09:09

2024-07-08T11:32

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наполеон бонапарт

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На аукционе во Франции продали два пистолета Наполеона Бонапарта за 1,69 миллиона евро (1,83 миллиона долларов), сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в аукционном доме Osenat. "Два богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году и были признаны национальным достоянием, были проданы на аукционных торгах за 1,69 миллиона евро", — указано в материале. Аукционные дома Osenat и Rossini не разглашают информацию о покупателе, но отметили, что считают продажу успешной. На прошлой неделе агентство передавало, что Министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, дав шанс французским властям попытаться выкупить их и сохранить на территории республики.

https://ria.ru/20191130/1561771730.html

https://ria.ru/20231119/shlyapa-1910430743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, наполеон бонапарт