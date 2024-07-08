https://ria.ru/20240708/bonapart-1958133405.html
Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта
Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта - РИА Новости, 08.07.2024
Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта
На аукционе во Франции продали два пистолета Наполеона Бонапарта за 1,69 миллиона евро (1,83 миллиона долларов), сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:09
2024-07-08T09:09
2024-07-08T11:32
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На аукционе во Франции продали два пистолета Наполеона Бонапарта за 1,69 миллиона евро (1,83 миллиона долларов), сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в аукционном доме Osenat. "Два богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году и были признаны национальным достоянием, были проданы на аукционных торгах за 1,69 миллиона евро", — указано в материале. Аукционные дома Osenat и Rossini не разглашают информацию о покупателе, но отметили, что считают продажу успешной. На прошлой неделе агентство передавало, что Министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, дав шанс французским властям попытаться выкупить их и сохранить на территории республики.
https://ria.ru/20191130/1561771730.html
https://ria.ru/20231119/shlyapa-1910430743.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, наполеон бонапарт
В мире, Франция, Наполеон Бонапарт
Во Франции на аукционе продали два пистолета Наполеона Бонапарта
Два пистолета Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 1,69 миллиона евро
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На аукционе во Франции продали два пистолета Наполеона Бонапарта за 1,69 миллиона евро (1,83 миллиона долларов), сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в аукционном доме Osenat.
"Два богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году и были признаны национальным достоянием, были проданы на аукционных торгах за 1,69 миллиона евро", — указано в материале.
Аукционные дома Osenat и Rossini не разглашают информацию о покупателе, но отметили, что считают продажу успешной.
На прошлой неделе агентство передавало, что Министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, дав шанс французским властям попытаться выкупить их и сохранить на территории республики.