https://ria.ru/20240708/boeing-1958383929.html

Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете

Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете - РИА Новости, 08.07.2024

Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете

Самолет американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:29

2024-07-08T23:29

2024-07-08T23:29

в мире

технологии

лос-анджелес

сан-франциско

денвер

united airlines

boeing 777-200

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22537/99/225379999_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_32a8c56c9968ea8f2ca0e94484ccf71f.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самолет американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя авиакомпании. Речь идёт о самолёте типа Boeing 757-200, который вылетел из Лос-Анджелеса около 7.16 по местному времени (17.16 мск.) и приземлился в международном аэропорту американского города Денвер в 10.10 утра в понедельник. На борту воздушного судна находилось 174 пассажиров и семь членов экипажа. Согласно агентству, при инциденте никто не пострадал, при этом шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе. "Компания United Airlines Holdings заявила, что еще один из самолётов компании Boeing потерял одно из основных колёс шасси во время взлёта в понедельник", - сообщает агентство со ссылкой на письмо представителя авиакомпании, полученное по электронной почте. В начале марта телеканал NBC Los Angeles сообщал, что самолет компании United Airlines Boeing 777-200, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. В середине марта журнал Newsweek сообщил, что самолеты United Airlines за две предшествующие недели 10 раз столкнулись с техническими проблемами.

https://ria.ru/20240502/ssha-1943385723.html

лос-анджелес

сан-франциско

денвер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, лос-анджелес, сан-франциско, денвер, united airlines, boeing 777-200