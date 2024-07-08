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Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете - РИА Новости, 08.07.2024
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23:29 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/boeing-1958383929.html
Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете
Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете - РИА Новости, 08.07.2024
Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете
Самолет американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:29
2024-07-08T23:29
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самолет американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя авиакомпании. Речь идёт о самолёте типа Boeing 757-200, который вылетел из Лос-Анджелеса около 7.16 по местному времени (17.16 мск.) и приземлился в международном аэропорту американского города Денвер в 10.10 утра в понедельник. На борту воздушного судна находилось 174 пассажиров и семь членов экипажа. Согласно агентству, при инциденте никто не пострадал, при этом шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе. "Компания United Airlines Holdings заявила, что еще один из самолётов компании Boeing потерял одно из основных колёс шасси во время взлёта в понедельник", - сообщает агентство со ссылкой на письмо представителя авиакомпании, полученное по электронной почте. В начале марта телеканал NBC Los Angeles сообщал, что самолет компании United Airlines Boeing 777-200, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. В середине марта журнал Newsweek сообщил, что самолеты United Airlines за две предшествующие недели 10 раз столкнулись с техническими проблемами.
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в мире, технологии, лос-анджелес, сан-франциско, денвер, united airlines, boeing 777-200
В мире, Технологии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, United Airlines, Boeing 777-200
Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете

Блумберг: Boeing 757-200 потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

© Flickr / Roger BitsБоинг авиакомпании United Airlines
Боинг авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Flickr / Roger Bits
Боинг авиакомпании United Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самолет американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя авиакомпании.
Речь идёт о самолёте типа Boeing 757-200, который вылетел из Лос-Анджелеса около 7.16 по местному времени (17.16 мск.) и приземлился в международном аэропорту американского города Денвер в 10.10 утра в понедельник. На борту воздушного судна находилось 174 пассажиров и семь членов экипажа. Согласно агентству, при инциденте никто не пострадал, при этом шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе.
«
"Компания United Airlines Holdings заявила, что еще один из самолётов компании Boeing потерял одно из основных колёс шасси во время взлёта в понедельник", - сообщает агентство со ссылкой на письмо представителя авиакомпании, полученное по электронной почте.
В начале марта телеканал NBC Los Angeles сообщал, что самолет компании United Airlines Boeing 777-200, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. В середине марта журнал Newsweek сообщил, что самолеты United Airlines за две предшествующие недели 10 раз столкнулись с техническими проблемами.
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В миреТехнологииЛос-АнджелесСан-ФранцискоДенверUnited AirlinesBoeing 777-200
 
 
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