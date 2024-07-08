Самолет компании United Airlines снова потерял колесо при взлете
Блумберг: Boeing 757-200 потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса
Боинг авиакомпании United Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самолет американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя авиакомпании.
Речь идёт о самолёте типа Boeing 757-200, который вылетел из Лос-Анджелеса около 7.16 по местному времени (17.16 мск.) и приземлился в международном аэропорту американского города Денвер в 10.10 утра в понедельник. На борту воздушного судна находилось 174 пассажиров и семь членов экипажа. Согласно агентству, при инциденте никто не пострадал, при этом шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе.
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"Компания United Airlines Holdings заявила, что еще один из самолётов компании Boeing потерял одно из основных колёс шасси во время взлёта в понедельник", - сообщает агентство со ссылкой на письмо представителя авиакомпании, полученное по электронной почте.
В начале марта телеканал NBC Los Angeles сообщал, что самолет компании United Airlines Boeing 777-200, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. В середине марта журнал Newsweek сообщил, что самолеты United Airlines за две предшествующие недели 10 раз столкнулись с техническими проблемами.