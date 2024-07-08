https://ria.ru/20240708/boeing-1958125836.html
СМИ: Boeing согласилась признать вину по делу о крушении двух самолетов
СМИ: Boeing согласилась признать вину по делу о крушении двух самолетов - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: Boeing согласилась признать вину по делу о крушении двух самолетов
Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:36
2024-07-08T07:36
2024-07-08T10:46
сша
boeing 737
эфиопия
индонезия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США."Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для разрешения расследования Министерства юстиции США, связанного с крушениями двух самолетов 737 Max", — пишет агентство.Отмечается, что в рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам.Агентство отмечает, что признание вины поставит под угрозу способность компании получать выгодные правительственные контракты.Позднее агентство Франс Пресс передало, что получило от Boeing заявление, в котором компания признала заключение сделки с Минюстом США.В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году — в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в Министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов.После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности. В 2021 году в рамках иска Минюста США против концерна тот согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно проблем у техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов 243,6 миллиона были штрафом, 1,77 миллиарда — компенсацией авиакомпаниям, а 500 миллионов — компенсацией родственникам погибших.
https://ria.ru/20240703/boeing-1957202440.html
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сша, boeing 737, эфиопия, индонезия
США, Boeing 737, Эфиопия, Индонезия
СМИ: Boeing согласилась признать вину по делу о крушении двух самолетов
Reuters: Boeing признает вину в мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство Рейтер
со ссылкой на чиновника Министерства юстиции США.
«
"Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для разрешения расследования Министерства юстиции США, связанного с крушениями двух самолетов 737 Max", — пишет агентство.
Отмечается, что в рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам.
Агентство отмечает, что признание вины поставит под угрозу способность компании получать выгодные правительственные контракты.
Позднее агентство Франс Пресс передало, что получило от Boeing заявление, в котором компания признала заключение сделки с Минюстом США.
В 2018 году самолет Boeing 737
Max разбился в Эфиопии
, а в 2019 году — в Индонезии
, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в Министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов.
После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности. В 2021 году в рамках иска Минюста США против концерна тот согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно проблем у техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов 243,6 миллиона были штрафом, 1,77 миллиарда — компенсацией авиакомпаниям, а 500 миллионов — компенсацией родственникам погибших.