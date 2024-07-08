https://ria.ru/20240708/bloger-1958276691.html
Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера
Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера - РИА Новости, 08.07.2024
Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России с просьбой проверить белгородского треш-блогера, дискредитирующего в соцсетях армию... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:20
2024-07-08T16:20
2024-07-08T16:26
россия
белгородская область
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России с просьбой проверить белгородского треш-блогера, дискредитирующего в соцсетях армию РФ. "Треш-блогер трансгендер, проживающий в Белгородской области, в соцсетях записывает кружки, в которых желает смерти русским и дискредитирует армию. В других видео он пристает к прохожим пенсионерам с неприличными предложениями. Обратились в МВД России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, происшествия
Россия, Белгородская область, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Происшествия
Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера
Мизулина попросила проверить белгородского треш-блогера, дискредитирующего армию