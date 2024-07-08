https://ria.ru/20240708/bloger-1958276691.html

Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера

Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера - РИА Новости, 08.07.2024

Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России с просьбой проверить белгородского треш-блогера, дискредитирующего в соцсетях армию... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:20

2024-07-08T16:20

2024-07-08T16:26

россия

белгородская область

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России с просьбой проверить белгородского треш-блогера, дискредитирующего в соцсетях армию РФ. "Треш-блогер трансгендер, проживающий в Белгородской области, в соцсетях записывает кружки, в которых желает смерти русским и дискредитирует армию. В других видео он пристает к прохожим пенсионерам с неприличными предложениями. Обратились в МВД России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

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россия

белгородская область

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Варвара Скокшина

россия, белгородская область, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, происшествия