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Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами - РИА Новости, 08.07.2024
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11:19 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/bezopasnost-1958176196.html
Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами
Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами - РИА Новости, 08.07.2024
Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами
Безэкипажные катера (БЭК) или морские дроны противника нужно не уничтожать, а ослеплять, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:19
2024-07-08T11:19
безопасность
технологии
валерий половинкин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Безэкипажные катера (БЭК) или морские дроны противника нужно не уничтожать, а ослеплять, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ. "Когда вы начинаете бороться с безэкипажными катерами, то это примерно то же самое, что и бороться с пулей – вы же не боретесь с пулей, которая летит. Вместо этого вы боретесь со стрелком, системой наведения, системой защиты и не ловите пулю в ловушку. Уловить полупогружной БЭК при состоянии моря в 3 балла крайне сложно, поэтому его нужно ослепить, используя систему радиоэлектронного подавления, и защитить свой борт, чтобы противник не видел, куда он идёт", - сказал Половинкин. Ситуацию с морскими дронами сегодня он сравнил с появлением торпед в прошлом столетии. "Тогда думали, что против них невозможно бороться, но ведь нашли же способы. Да и с БЭК нашли уже способы бороться, но они связаны в первую очередь с его ослеплением, уничтожение – это уже последующий этап", - заметил Половинкин.
https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html
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безопасность, технологии, валерий половинкин, вмф рф
Безопасность, Технологии, Валерий Половинкин, ВМФ РФ
Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами

Эксперт Половинкин: безэкипажные морские катера нужно не уничтожать, а ослеплять

© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar SarsenovУкраинский морской беспилотник Magura V5
Украинский морской беспилотник Magura V5 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov
Украинский морской беспилотник Magura V5. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Безэкипажные катера (БЭК) или морские дроны противника нужно не уничтожать, а ослеплять, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ.
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"Когда вы начинаете бороться с безэкипажными катерами, то это примерно то же самое, что и бороться с пулей – вы же не боретесь с пулей, которая летит. Вместо этого вы боретесь со стрелком, системой наведения, системой защиты и не ловите пулю в ловушку. Уловить полупогружной БЭК при состоянии моря в 3 балла крайне сложно, поэтому его нужно ослепить, используя систему радиоэлектронного подавления, и защитить свой борт, чтобы противник не видел, куда он идёт", - сказал Половинкин.
Ситуацию с морскими дронами сегодня он сравнил с появлением торпед в прошлом столетии.
"Тогда думали, что против них невозможно бороться, но ведь нашли же способы. Да и с БЭК нашли уже способы бороться, но они связаны в первую очередь с его ослеплением, уничтожение – это уже последующий этап", - заметил Половинкин.
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