https://ria.ru/20240708/bezopasnost-1958176196.html

Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами

Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами - РИА Новости, 08.07.2024

Эксперт рассказал, как бороться с безэкипажными катерами

Безэкипажные катера (БЭК) или морские дроны противника нужно не уничтожать, а ослеплять, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:19

2024-07-08T11:19

2024-07-08T11:19

безопасность

технологии

валерий половинкин

вмф рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Безэкипажные катера (БЭК) или морские дроны противника нужно не уничтожать, а ослеплять, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ. "Когда вы начинаете бороться с безэкипажными катерами, то это примерно то же самое, что и бороться с пулей – вы же не боретесь с пулей, которая летит. Вместо этого вы боретесь со стрелком, системой наведения, системой защиты и не ловите пулю в ловушку. Уловить полупогружной БЭК при состоянии моря в 3 балла крайне сложно, поэтому его нужно ослепить, используя систему радиоэлектронного подавления, и защитить свой борт, чтобы противник не видел, куда он идёт", - сказал Половинкин. Ситуацию с морскими дронами сегодня он сравнил с появлением торпед в прошлом столетии. "Тогда думали, что против них невозможно бороться, но ведь нашли же способы. Да и с БЭК нашли уже способы бороться, но они связаны в первую очередь с его ослеплением, уничтожение – это уже последующий этап", - заметил Половинкин.

https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html

https://ria.ru/20240618/krechet-1953565639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, валерий половинкин, вмф рф