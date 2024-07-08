https://ria.ru/20240708/bespilotniki-1958381823.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.07.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает ГУМЧС. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:08

2024-07-08T23:08

2024-07-08T23:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает ГУМЧС. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении регионального МЧС в Telegram-канале. .

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)