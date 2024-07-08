https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958385147.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 08.07.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Российская ПВО в понедельник вечером сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:40
2024-07-08T23:40
2024-07-08T23:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957288270_0:0:1398:786_1920x0_80_0_0_4460cb7593f5b3b75b0b036e2b88d3ad.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская ПВО в понедельник вечером сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Восьмого июля т.г. около 23.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957288270_166:0:1214:786_1920x0_80_0_0_a4ffec1197260fbff0e6e315aabadb3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Минобороны: ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью