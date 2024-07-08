https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958385147.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 08.07.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон

Российская ПВО в понедельник вечером сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:40

2024-07-08T23:40

2024-07-08T23:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская ПВО в понедельник вечером сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Восьмого июля т.г. около 23.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво