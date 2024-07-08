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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958242699.html
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки
Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:58
2024-07-08T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:50 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки

Представительство ДНР: ВСУ атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПосле атаки украинского беспилотника
После атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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После атаки украинского беспилотника. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:50 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
О последствиях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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