https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958242699.html
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки
Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:58
2024-07-08T14:58
2024-07-08T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:50 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки
Представительство ДНР: ВСУ атаковали центр Горловки беспилотником-камикадзе