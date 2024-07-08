https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958242699.html

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал центр Горловки

Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:58

2024-07-08T14:58

2024-07-08T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР с применением беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:50 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол