Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 08.07.2024 (обновлено: 19:33 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/berkovich-1958345286.html
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии - РИА Новости, 08.07.2024
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:32
2024-07-08T19:33
происшествия
евгения беркович
светлана петрийчук
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881459089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e96cee9023a01eb729f8fc052041f8.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы "Финист ясный сокол", передает в понедельник корреспондент РИА Новости из зала суда."Беркович* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, Петрийчук* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья Юрий Массин.Кроме того, суд запретил им администрировать страницы в интернете на срок три года.По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240416/ekstremisty-1940352165.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881459089_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_39fa8bceeec67c6c18a83177079cd736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евгения беркович, светлана петрийчук, россия
Происшествия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Россия
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии

Суд приговорил режиссера Беркович и драматурга Петрийчук к шести годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович*
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы "Финист ясный сокол", передает в понедельник корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Беркович* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, Петрийчук* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья Юрий Массин.
Кроме того, суд запретил им администрировать страницы в интернете на срок три года.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Песков отреагировал на внесение Беркович* и Петрийчук* в число экстремистов
16 апреля, 12:54
 
ПроисшествияЕвгения БерковичСветлана ПетрийчукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала