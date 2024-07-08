https://ria.ru/20240708/berkovich-1958345286.html
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии - РИА Новости, 08.07.2024
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:32
2024-07-08T19:32
2024-07-08T19:33
происшествия
евгения беркович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы "Финист ясный сокол", передает в понедельник корреспондент РИА Новости из зала суда."Беркович* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, Петрийчук* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья Юрий Массин.Кроме того, суд запретил им администрировать страницы в интернете на срок три года.По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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происшествия, евгения беркович, светлана петрийчук, россия
Происшествия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Россия
Суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии
Суд приговорил режиссера Беркович и драматурга Петрийчук к шести годам колонии
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы "Финист ясный сокол", передает в понедельник корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Беркович* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, Петрийчук* назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья Юрий Массин.
Кроме того, суд запретил им администрировать страницы в интернете на срок три года.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов