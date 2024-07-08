https://ria.ru/20240708/belykh-1958229485.html

Суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 08.07.2024

Суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями

Кировский областной суд оправдал бывшего главу региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, отменив приговор Октябрьского районного суда,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:24

2024-07-08T14:24

2024-07-08T17:06

происшествия

кировская область

никита белых

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КИРОВ, 8 июл - РИА Новости. Кировский областной суд оправдал бывшего главу региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, отменив приговор Октябрьского районного суда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никита Юрьевича в части осуждения его по части 2 статьи 285 УК РФ отменить... Производство по уголовному делу по части 3 статьи 286 УК РФ прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию", - огласил решение председательствующий судья Олег Измайлов.Уголовное дело в отношении Белых, обвиняемого в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, рассматривалось в Октябрьском районном суде с июня 2022 года по декабрь 2023 года. Гособвинение запрашивало Белых 12 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания со штрафом более 48 миллионов рублей. В итоге Октябрьский районный суд оправдал Белых по первому составу преступления - превышение полномочий (статья 286 УК РФ), по второму составу - злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) назначил 2,5 года лишения свободы и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура."Все решения, принятые в 2011 и 2015 году, были законными и обоснованными, исключительно в интересах жителей области. Я никого не принуждал и ни на кого не давил, все процедуры были максимально прозрачны.... Я не прошу снисхождения, я прошу дать объективную оценку", - сказал Белых в последнем слове.Согласно предъявленному обвинению, Белых для "видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты" обеспечил выделение в "Кировскую региональную ипотечную корпорацию" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.Кроме того, сообщили в прокуратуре, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу по отбытии срока наказания 21 июня 2024 года.Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20240621/belykh-1954431594.html

https://ria.ru/20240707/delo-1957990083.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кировская область, никита белых