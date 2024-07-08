https://ria.ru/20240708/belykh-1958183924.html

Белых заявил о своей невиновности по делу о злоупотреблении полномочиями

Белых заявил о своей невиновности по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 08.07.2024

Белых заявил о своей невиновности по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший 2,5 недели назад на свободу после отбытия 8-летнего срока за взятки, заявил о своей невиновности в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:43

2024-07-08T11:43

2024-07-08T13:10

кировская область

происшествия

никита белых

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956052373_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e693577b37010838b6a505e00d89f18e.jpg

КИРОВ, 8 июл - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший 2,5 недели назад на свободу после отбытия 8-летнего срока за взятки, заявил о своей невиновности в злоупотреблении полномочиями на заседании Кировского областного суда, где рассматривается апелляция по этому делу, и назвал свои решения правильными, а действия - законными, передает корреспондент РИА Новости.Белых в ходе прений заявил об "абсурдности выдвинутых обвинений" в части злоупотребления полномочиями при выделении Кировской региональной ипотечной корпорации средств из областного бюджета на служебное жилье работникам бюджетной сферы."Реализация проекта предоставления служебного жилья была законной и целесообразной. Она не вызывала вопросов ни у депутатов (законодательного собрания Кировской области), ни у муниципалитетов.... Уверен, что все мои решения были правильными. Никто депутатов не вводил в заблуждение о выделении бюджетных средств на программу служебного жилья для работников бюджетной сферы", - сказал Белых.Также он вновь заявил о своей невиновности в части превышения полномочий, отметив, что никогда "не продавливал" решений, которые не находили отклика у депутатов или членов правительства региона. "Все решения носили коллегиальный характер", - подчеркнул Белых.Октябрьский районный суд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Впрочем, экс-глава региона на свободу не вышел, так как на тот момент продолжал отбывать восьмилетний срок за взятки. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.По мнению гособвинения, Белых "напрямую вмешивался в деятельность Кировской региональной ипотечной корпорации ("КРИК"), давая указания".В свою очередь защита заявила, что считает экс-губернатора Кировской области невиновным в злоупотреблении полномочиями и просит приговор в части осуждения Белых по статье 285 УК РФ отменить и возвратить на новое рассмотрение либо оправдать в связи с отсутствием состава преступления."Доводы защиты поддерживаю в полном объеме, доводы обвинения считаю необоснованными", - заявил Белых в суде.Согласно предъявленному обвинению, Белых для видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты обеспечил выделение "Кировской региональной ипотечной корпорации" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.Кроме того, сообщили в прокуратуре, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. 21 июня Белых по отбытии наказания вышел на свободу из СИЗО в Кирове, куда его несколько месяцев назад этапировали из колонии в Рязанской области в рамках расследования другого уголовного дела – о злоупотреблениях и превышении полномочий в то время, когда он был губернатором Кировской области.Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20240621/belykh-1954431594.html

https://ria.ru/20240708/golunov-1958168319.html

https://ria.ru/20240705/vladivostok-1957595863.html

https://ria.ru/20240129/klyayn-1924085905.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировская область, происшествия, никита белых