https://ria.ru/20240708/belykh-1958129111.html

Экс-глава Кировской области Белых вновь пришел в суд

Экс-глава Кировской области Белых вновь пришел в суд - РИА Новости, 08.07.2024

Экс-глава Кировской области Белых вновь пришел в суд

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший 2,5 недели назад на свободу после отбытия 8-летнего срока за взятки, пришел на заседание Кировского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:25

2024-07-08T08:25

2024-07-08T08:46

кировская область

никита белых

происшествия

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КИРОВ, 8 июл - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший 2,5 недели назад на свободу после отбытия 8-летнего срока за взятки, пришел на заседание Кировского областного суда, где рассматривается апелляция по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости.Белых, освободившийся из СИЗО 21 июня по истечении срока наказания по первому уголовному делу, уже через неделю – 28 июня - приехал на заседание Кировского областного суда на рассмотрение апелляции по второму возбужденному на него уголовному делу. Однако из-за заболевшего гособвинителя заседание суда перенесли на 8 июля. При этом сам Белых просил судью не назначать заседание на 8 июля, так как в этот день выходит на новую работу. Тем не менее председательствующий судья Николай Ситчихин объявил о том, что рассмотрение апелляции состоится именно 8 июля в 8.30 "с тем, чтобы посвятить целый день рассмотрению (дела) по существу, чтобы участники процесса без ограничения по времени могли высказать свои суждения по судебному решению"."Приходится перестраиваться под другой график", - сказал Белых корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос, как же выход на новую работу.Белых приехал на перенесенное заседание суда в сопровождении двух адвокатов. Давать какие-либо комментарии о перспективах заседания и возможных решениях суда он отказался.Октябрьский районный суд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Впрочем, экс-глава региона на свободу не вышел, так как продолжал отбывать восьмилетний срок за взятки. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20240621/belykh-1954431594.html

https://ria.ru/20240705/arest-1957774845.html

https://ria.ru/20240707/delo-1957990083.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировская область, никита белых, происшествия