Экс-глава Кировской области Белых вновь пришел в суд
Никита Белых вновь пришел в суд по делу о злоупотреблении полномочиями
© РИА Новости / Сергей Бровко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда. Архивное фото
КИРОВ, 8 июл - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший 2,5 недели назад на свободу после отбытия 8-летнего срока за взятки, пришел на заседание Кировского областного суда, где рассматривается апелляция по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости.
Белых, освободившийся из СИЗО 21 июня по истечении срока наказания по первому уголовному делу, уже через неделю – 28 июня - приехал на заседание Кировского областного суда на рассмотрение апелляции по второму возбужденному на него уголовному делу. Однако из-за заболевшего гособвинителя заседание суда перенесли на 8 июля. При этом сам Белых просил судью не назначать заседание на 8 июля, так как в этот день выходит на новую работу. Тем не менее председательствующий судья Николай Ситчихин объявил о том, что рассмотрение апелляции состоится именно 8 июля в 8.30 "с тем, чтобы посвятить целый день рассмотрению (дела) по существу, чтобы участники процесса без ограничения по времени могли высказать свои суждения по судебному решению".
"Приходится перестраиваться под другой график", - сказал Белых корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос, как же выход на новую работу.
Белых приехал на перенесенное заседание суда в сопровождении двух адвокатов. Давать какие-либо комментарии о перспективах заседания и возможных решениях суда он отказался.
Октябрьский районный суд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Впрочем, экс-глава региона на свободу не вышел, так как продолжал отбывать восьмилетний срок за взятки. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.
Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".