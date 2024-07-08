https://ria.ru/20240708/belgorod-1958386578.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.07.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:55

2024-07-08T23:55

2024-07-08T23:55

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 23.31 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия