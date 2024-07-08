https://ria.ru/20240708/belgorod-1958386578.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.07.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:55
2024-07-08T23:55
2024-07-08T23:55
специальная военная операция на украине
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белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 23.31 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность