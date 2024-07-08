https://ria.ru/20240708/belgorod-1958385262.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.07.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:41

2024-07-08T23:41

2024-07-08T23:41

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков