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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.07.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:41
2024-07-08T23:41
2024-07-08T23:41
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность