https://ria.ru/20240708/belgorod-1958385019.html
В Белгороде прогремела серия взрывов
В Белгороде прогремела серия взрывов - РИА Новости, 09.07.2024
В Белгороде прогремела серия взрывов
Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-08T23:40
2024-07-08T23:40
2024-07-09T00:38
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белгород
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Над центральной частью города поднимается столб дыма.Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили около 23.30 мск. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков объявил отбой ракетной опасности.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в жилых районах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.
https://ria.ru/20240708/shebekino-1958370869.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В Белгороде прогремела серия взрывов
В Белгороде прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
Над центральной частью города поднимается столб дыма.
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили около 23.30 мск. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков объявил отбой ракетной опасности.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в жилых районах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.