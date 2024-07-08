https://ria.ru/20240708/belgorod-1958385019.html

В Белгороде прогремела серия взрывов

В Белгороде прогремела серия взрывов - РИА Новости, 09.07.2024

В Белгороде прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-08T23:40

2024-07-08T23:40

2024-07-09T00:38

специальная военная операция на украине

белгород

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. Над центральной частью города поднимается столб дыма.Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявили около 23.30 мск. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков объявил отбой ракетной опасности.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в жилых районах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.

https://ria.ru/20240708/shebekino-1958370869.html

белгород

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белгород