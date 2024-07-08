https://ria.ru/20240708/belgorod-1958328844.html

Новые беговые дорожки в Белгороде оборудуют полевыми укрытиями

Новые беговые дорожки в Белгороде оборудуют полевыми укрытиями - РИА Новости, 21.11.2024

Новые беговые дорожки в Белгороде оборудуют полевыми укрытиями

Городские власти оборудуют на беговых дорожках в роще Сосновка в Белгороде полевые укрытия для обеспечения безопасности жителей в случае обстрелов, передает... РИА Новости, 21.11.2024

2024-07-08T18:34

2024-07-08T18:34

2024-11-21T16:56

белгород

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Городские власти оборудуют на беговых дорожках в роще Сосновка в Белгороде полевые укрытия для обеспечения безопасности жителей в случае обстрелов, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал первый заместитель начальника МКУ управления капитального строительства администрации города Белгорода Игорь Лютенко, по поручению губернатора в текущем году была проведена реконструкция 5,5-километровой беговой трассы, которая пользуется большой популярностью у любителей спорта. "Для повышения безопасности пребывания людей на данном маршруте выполняются в настоящее время укрытия. Всего предусмотрено пять таких укрытий, расположенных в ключевых точках маршрута", - пояснил Лютенко. Отличительной особенностью новых укрытий является их подземное расположение и "полевой" дизайн, что позволяет гармонично вписать их в природный ландшафт рощи. "Поручение губернатора, и тем более для повышения эстетики данного маршрута, приблизить больше к природе. Вот выполнены они в таком виде, как полевое укрытие", - добавил чиновник. По словам представителя компании-подрядчика Григория Возиянова, каждое укрытие рассчитано на 15-20 человек и оборудовано по всем необходимым требованиям безопасности. Они построены из бревен диаметром 250 мм, крыша сделана в два наката и засыпана земляным валом в 80 сантиметров. Такая конструкция обеспечивает защиту от осколков и других поражающих элементов, добавил он. "Возможно, такие укрытия, они даже и будут безопаснее, чем бетонные, которые стоят на поверхности. Все-таки это подземное укрытие, а все знают, осколки разлетаются по 30 градусов вверх, но не вниз. И с учетом эстетики, я думаю, людям, которые здесь бегают, будет комфортнее видеть такие укрытия, нежели по пути какие-то бетонные сооружения", - рассказал журналистам Возиянов. На сегодняшний день одно укрытие уже полностью готово, второе находится на стадии завершения, остальные три продолжают строиться, отметил Возиянов. Работы ведутся активными темпами и будут завершены в ближайшее время, добавил он.

https://rsport.ria.ru/20240708/zhara-1958103728.html

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https://rsport.ria.ru/20240707/o-kakikh-boleznyakh-mozhet-signalizirovat-bystraya-ustalost-1957759115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полевые укрытия для безопасности жителей в роще Сосновка в Белгороде Власти оборудуют на беговых дорожках в роще Сосновка в Белгороде полевые укрытия для обеспечения безопасности жителей в случае обстрелов, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-08T18:34 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород