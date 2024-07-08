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В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.07.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:44
2024-07-08T13:44
2024-07-08T13:44
специальная военная операция на украине
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белгородский район
вячеслав гладков
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вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Новая угроза обстрела была объявлена в 13.27 мск, через 10 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе