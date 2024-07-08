https://ria.ru/20240708/belgorod-1958174651.html
Белгородский губернатор поручил усилить меры защиты от поджогов полей
Белгородский губернатор поручил усилить меры защиты от поджогов полей - РИА Новости, 08.07.2024
Белгородский губернатор поручил усилить меры защиты от поджогов полей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить меры защиты в связи с участившимися попытками поджогов сельскохозяйственных полей со стороны... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:14
2024-07-08T11:14
2024-07-08T11:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить меры защиты в связи с участившимися попытками поджогов сельскохозяйственных полей со стороны ВСУ. "В связи с тем, что начали уборку, и мы видим со стороны вооруженных сил Украины сознательные попытки поджечь сельскохозяйственные поля. И при приближении спасательной техники, нанести удары, с попыткой уничтожить технику и погубить людей. В связи с этим предложение усилить работу сейчас по опашке полей там, где это возможно", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Как отметил губернатор, эта мера должна быть выполнена в течение ближайшей недели. Также необходимо увеличить количество индивидуальных огнетушителей и другого противопожарного оборудования на всей сельскохозяйственной технике, выезжающей в поля, и усилить контроль за наличием связи между сельскохозяйственными подразделениями агропредприятий. По словам Гладкова, главам районов поручено усилить мониторинг за возгораниями.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957771343.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Белгородский губернатор поручил усилить меры защиты от поджогов полей
Власти Белгорода усилят защиту полей от поджогов со стороны Украины