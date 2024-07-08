https://ria.ru/20240708/belgorod-1958174651.html

Белгородский губернатор поручил усилить меры защиты от поджогов полей

Белгородский губернатор поручил усилить меры защиты от поджогов полей - РИА Новости, 08.07.2024

Белгородский губернатор поручил усилить меры защиты от поджогов полей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить меры защиты в связи с участившимися попытками поджогов сельскохозяйственных полей со стороны... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:14

2024-07-08T11:14

2024-07-08T11:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить меры защиты в связи с участившимися попытками поджогов сельскохозяйственных полей со стороны ВСУ. "В связи с тем, что начали уборку, и мы видим со стороны вооруженных сил Украины сознательные попытки поджечь сельскохозяйственные поля. И при приближении спасательной техники, нанести удары, с попыткой уничтожить технику и погубить людей. В связи с этим предложение усилить работу сейчас по опашке полей там, где это возможно", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Как отметил губернатор, эта мера должна быть выполнена в течение ближайшей недели. Также необходимо увеличить количество индивидуальных огнетушителей и другого противопожарного оборудования на всей сельскохозяйственной технике, выезжающей в поля, и усилить контроль за наличием связи между сельскохозяйственными подразделениями агропредприятий. По словам Гладкова, главам районов поручено усилить мониторинг за возгораниями.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957771343.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность