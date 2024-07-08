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СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект - РИА Новости, 08.07.2024
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14:53 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/baza-1958239760.html
СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект
СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект
Заброшенную базу НАТО в турецкой провинции Трабзон планируют превратить в туристический объект, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:53
2024-07-08T14:53
в мире
трабзон (провинция)
черное море
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нато
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Заброшенную базу НАТО в турецкой провинции Трабзон планируют превратить в туристический объект, сообщили местные власти. Радарная база НАТО в районе Мачка провинции Трабзон в Черном море использовалась альянсом в разгар Холодной войны ввиду близости к СССР, а с 2010 года стала заброшена. На прошлой неделе базу посетили несколько депутатов от правящей "Партии справедливости и развития". "Мы обменялись идеями относительно того, что базу НАТО нужно обязательно сделать туристическим объектом. Мы представим подготовленный проект министерству (культуры и туризма - ред.). Даст Бог, в ближайшее время базу передадут под контроль нашей префектуры, мы будем вести работу, чтобы в Трабзоне появился новый туробъект", - заявил префект района Мачка Корай Кочхан агентству Anadolu. Местные СМИ цитировали слова Кочхана о планах по использованию базы как туробъекта еще в 2017 и 2021 году, но после этого проект так и не продвинулся вперед.
https://ria.ru/20240708/turtsiya-1958143297.html
https://ria.ru/20240328/turtsiya-1936296799.html
трабзон (провинция)
черное море
ссср
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в мире, трабзон (провинция), черное море, ссср, нато
В мире, Трабзон (провинция), Черное море, СССР, НАТО
СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект

Anadolu: заброшенную базу НАТО в Турции могут превратить в туристический объект

© Фото : Unsplash/Youssef MohamedВид города Трабзон
Вид города Трабзон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Unsplash/Youssef Mohamed
Вид города Трабзон. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Заброшенную базу НАТО в турецкой провинции Трабзон планируют превратить в туристический объект, сообщили местные власти.
Радарная база НАТО в районе Мачка провинции Трабзон в Черном море использовалась альянсом в разгар Холодной войны ввиду близости к СССР, а с 2010 года стала заброшена. На прошлой неделе базу посетили несколько депутатов от правящей "Партии справедливости и развития".
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"Мы обменялись идеями относительно того, что базу НАТО нужно обязательно сделать туристическим объектом. Мы представим подготовленный проект министерству (культуры и туризма - ред.). Даст Бог, в ближайшее время базу передадут под контроль нашей префектуры, мы будем вести работу, чтобы в Трабзоне появился новый туробъект", - заявил префект района Мачка Корай Кочхан агентству Anadolu.
Местные СМИ цитировали слова Кочхана о планах по использованию базы как туробъекта еще в 2017 и 2021 году, но после этого проект так и не продвинулся вперед.
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В миреТрабзон (провинция)Черное мореСССРНАТО
 
 
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