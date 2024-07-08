https://ria.ru/20240708/baza-1958239760.html

СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект

СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: заброшенную базу НАТО в Турции хотят превратить в туристический объект

Заброшенную базу НАТО в турецкой провинции Трабзон планируют превратить в туристический объект, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:53

2024-07-08T14:53

2024-07-08T14:53

в мире

трабзон (провинция)

черное море

ссср

нато

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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Заброшенную базу НАТО в турецкой провинции Трабзон планируют превратить в туристический объект, сообщили местные власти. Радарная база НАТО в районе Мачка провинции Трабзон в Черном море использовалась альянсом в разгар Холодной войны ввиду близости к СССР, а с 2010 года стала заброшена. На прошлой неделе базу посетили несколько депутатов от правящей "Партии справедливости и развития". "Мы обменялись идеями относительно того, что базу НАТО нужно обязательно сделать туристическим объектом. Мы представим подготовленный проект министерству (культуры и туризма - ред.). Даст Бог, в ближайшее время базу передадут под контроль нашей префектуры, мы будем вести работу, чтобы в Трабзоне появился новый туробъект", - заявил префект района Мачка Корай Кочхан агентству Anadolu. Местные СМИ цитировали слова Кочхана о планах по использованию базы как туробъекта еще в 2017 и 2021 году, но после этого проект так и не продвинулся вперед.

https://ria.ru/20240708/turtsiya-1958143297.html

https://ria.ru/20240328/turtsiya-1936296799.html

трабзон (провинция)

черное море

ссср

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в мире, трабзон (провинция), черное море, ссср, нато