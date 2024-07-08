https://ria.ru/20240708/bayden-1958371954.html

Байдену не нужно убеждать глав НАТО в своих возможностях, заявил Белый дом

Байдену не нужно убеждать глав НАТО в своих возможностях, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.07.2024

Байдену не нужно убеждать глав НАТО в своих возможностях, заявил Белый дом

Президенту США Джо Байдену нет нужды убеждать союзников по НАТО в своих возможностях руководить Америкой, заявил координатор стратегических коммуникаций совета... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:48

2024-07-08T21:48

2024-07-08T22:52

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену нет нужды убеждать союзников по НАТО в своих возможностях руководить Америкой, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби. "Вопрос предполагает, что их нужно заверять в американском лидерстве и обязательствах Байдена, я не думаю, что это тот случай", - заявил Кирби на брифинге. Таким образом он ответил на вопрос о том, планирует ли Байден убеждать союзников, что он способен исполнять свои обязанности после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Кирби подчеркнул, что лидеры НАТО не съезжались бы в Вашингтон на саммит, если бы не верили в лидерство США.

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

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в мире, сша, америка, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, дональд трамп, нато