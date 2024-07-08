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Байден каждый день проходит тест на неврологию - РИА Новости, 08.07.2024
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17:04 08.07.2024 (обновлено: 17:11 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/bayden-1958295195.html
Байден каждый день проходит тест на неврологию
Байден каждый день проходит тест на неврологию - РИА Новости, 08.07.2024
Байден каждый день проходит тест на неврологию
Президент США Джо Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день, выполняя обязанности главы государства. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:04
2024-07-08T17:11
в мире
сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день, выполняя обязанности главы государства."Я прохожу тест на неврологию ежедневно. Попробуйте сесть за мой стол и принимать решения", - сообщил он в интервью телеканал MSNBC.Американский лидер выразил уверенность в том, что он "не плох в том, что делает".Комментируя провальные дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня, американский лидер уточнил, что проснулся в тот день в два часа ночи и был болен.
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в мире, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден каждый день проходит тест на неврологию

Байден заявил, что проходит тест на неврологию каждый день на посту президента

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день, выполняя обязанности главы государства.
«
"Я прохожу тест на неврологию ежедневно. Попробуйте сесть за мой стол и принимать решения", - сообщил он в интервью телеканал MSNBC.
Американский лидер выразил уверенность в том, что он "не плох в том, что делает".
Комментируя провальные дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня, американский лидер уточнил, что проснулся в тот день в два часа ночи и был болен.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ: Байден перед мероприятиями получает инструкцию по проходу к трибуне
Вчера, 13:33
 
В миреСШАПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024Джо БайденДональд Трамп
 
 
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