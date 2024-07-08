https://ria.ru/20240708/bayden-1958295195.html

Байден каждый день проходит тест на неврологию

Байден каждый день проходит тест на неврологию - РИА Новости, 08.07.2024

Байден каждый день проходит тест на неврологию

Президент США Джо Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день, выполняя обязанности главы государства. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:04

2024-07-08T17:04

2024-07-08T17:11

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что проходит тест на неврологию каждый день, выполняя обязанности главы государства."Я прохожу тест на неврологию ежедневно. Попробуйте сесть за мой стол и принимать решения", - сообщил он в интервью телеканал MSNBC.Американский лидер выразил уверенность в том, что он "не плох в том, что делает".Комментируя провальные дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом 27 июня, американский лидер уточнил, что проснулся в тот день в два часа ночи и был болен.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958217565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024, джо байден, дональд трамп