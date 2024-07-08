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Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов - РИА Новости, 08.07.2024
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16:44 08.07.2024 (обновлено: 16:59 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/bayden-1958288463.html
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов - РИА Новости, 08.07.2024
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов
Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:44
2024-07-08T16:59
джо байден
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии."Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC.Байден заверил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать. Он пояснил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистического" избирателя.
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джо байден, в мире, сша, выборы президента сша — 2024
Джо Байден, В мире, США, Выборы президента США — 2024
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов

Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов и не намерен покидать гонку

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии.
"Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC.
Байден заверил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать. Он пояснил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистического" избирателя.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Cпонсоры демократов обсуждают способы выхода Байдена из гонки, пишет NYT
Вчера, 16:26
 
Джо БайденВ миреСШАВыборы президента США — 2024
 
 
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