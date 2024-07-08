https://ria.ru/20240708/bayden-1958288463.html
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов - РИА Новости, 08.07.2024
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов
Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:44
2024-07-08T16:44
2024-07-08T16:59
джо байден
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50e5b286a16a41b6c8e6055c8f357e9e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии."Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC.Байден заверил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать. Он пояснил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистического" избирателя.
https://ria.ru/20240708/bayden-1958278254.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e20633c19d6ce949bcbc36e45d9655f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, сша, выборы президента сша — 2024
Джо Байден, В мире, США, Выборы президента США — 2024
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов
Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов и не намерен покидать гонку