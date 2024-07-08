https://ria.ru/20240708/bayden-1958288463.html

Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов

Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов - РИА Новости, 08.07.2024

Байден считает себя лучшим кандидатом от демократов

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:44

2024-07-08T16:44

2024-07-08T16:59

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает себя лучшим кандидатом от демократов и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии."Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году", - сообщил он в интервью телеканалу MSNBC.Байден заверил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, отказывающихся его поддерживать. Он пояснил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистического" избирателя.

https://ria.ru/20240708/bayden-1958278254.html

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джо байден, в мире, сша, выборы президента сша — 2024